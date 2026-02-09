Fannin CountyChildren's Center
Fannin CountyChildren's Center has other campaigns you might love.

Explore their other ongoing campaigns and stay connected with upcoming opportunities.

Fannin CountyChildren's Center

Hosted by

Fannin CountyChildren's Center

About this event

Sales closed

FCCC Online Valentines Bake Sale

Pick-up location

112 W 5th St, Bonham, TX 75418, USA

#1 Raspberry White Chocolate Bundt Cake item
#1 Raspberry White Chocolate Bundt Cake
$10

Starting bid

Made By: Judge Tillett

#2 Recess Peanut Butter Bars item
#2 Recess Peanut Butter Bars
$10

Starting bid

Made By: Mallory McBroom

Pyrex Container and Carrier Included

#3 Homemade 10 inch Coconut Cream Pie item
#3 Homemade 10 inch Coconut Cream Pie
$10

Starting bid

Made By: Brenda Holloway

#4 Cream Cheese Pound Cake item
#4 Cream Cheese Pound Cake
$10

Starting bid

Made By: Angela Frazier

#5 (6) XXL Blueberry Muffins item
#5 (6) XXL Blueberry Muffins
$10

Starting bid

Made By: Taryn Nejtek

#6 1 Birthday Party Package item
#6 1 Birthday Party Package
$10

Starting bid

Made By: Red River Treats

1 Dozen Assorted Cupcakes

1 Dozen Decorated Sugar Cookies

1 8 inch Round 3 Layer Custom Cake

Made to Order

#7 1 Dozen Decorated Sugar Cookies item
#7 1 Dozen Decorated Sugar Cookies
$10

Starting bid

Made By:Red River Treats


Made to Order

#8 M&M Chocolate Chip Cookies item
#8 M&M Chocolate Chip Cookies
$10

Starting bid

Made By: Colleen Ewing

#9 Chocolate Chip Cookies item
#9 Chocolate Chip Cookies
$10

Starting bid

Made By: Colleen Ewing

#10 4 Heart Shaped Cupcakes item
#10 4 Heart Shaped Cupcakes
$10

Starting bid

Made By: Colleen Ewing

#11 Pink Floral: Chocolate w/Buttercream Icing item
#11 Pink Floral: Chocolate w/Buttercream Icing
$10

Starting bid

Made By: JJ Sweets and Moore

Owner: Elizabeth Hernandez

#12 Read Heart Cake: Vanilla Cake w/ Vanilla Pudding item
#12 Read Heart Cake: Vanilla Cake w/ Vanilla Pudding
$10

Starting bid

Made By: JJ Sweets and Moore

Owner: Elizabeth Hernandez

#13 1 Cookies & Cream Cake item
#13 1 Cookies & Cream Cake
$10

Starting bid

Rich Vanilla Cake w/ Oreo Chunks Topped with Oreo Frosting

Made By: Terri Holder

#14 Banana Pudding item
#14 Banana Pudding
$10

Starting bid

Made By: Julie Luton

#15 Yellow Cupcakes item
#15 Yellow Cupcakes
$10

Starting bid

Made By: Colleen Ewing

#16 1 Cookies & Cream Cake item
#16 1 Cookies & Cream Cake
$10

Starting bid

Rich Vanilla Cake w/ Oreo Chunks Topped with Oreo Frosting

Made By: Terri Holder

#17 1 Strawberry Overload item
#17 1 Strawberry Overload
$10

Starting bid

Fresh Strawberry Cake Topped with Strawberry Glaze.

Made By: Terri Holder


#18 1 Strawberry Overload item
#18 1 Strawberry Overload
$10

Starting bid

Fresh Strawberry Cake Topped with Strawberry Glaze.

Made By: Terri Holder


#19 1 Strawberry Overload item
#19 1 Strawberry Overload
$10

Starting bid

Fresh Strawberry Cake Topped with Strawberry Glaze.

Made By: Terri Holder


#20 Giant Chocolate Chip w/ Nutella & Marshmallow Top item
#20 Giant Chocolate Chip w/ Nutella & Marshmallow Top
$10

Starting bid

Made By: Jeannie Hamilton

#21 Chocolate Chip Cookies item
#21 Chocolate Chip Cookies
$10

Starting bid

Made By: Sandy Barber

#22 Giant Chocolate Chip w/ Nutella & Marshmallow Top item
#22 Giant Chocolate Chip w/ Nutella & Marshmallow Top
$10

Starting bid

Made By: Jeannie Hamilton

#23 Minny's Assorted Fried Pies item
#23 Minny's Assorted Fried Pies
$10

Starting bid

Made By: Minny's Fried Pies

Heather Maroney

#24 Giant Chocolate Chip w/ Nutella & Marshallow Top item
#24 Giant Chocolate Chip w/ Nutella & Marshallow Top
$10

Starting bid

Made By: Jeannie Hamilton

#25 1 Cookies & Cream Cake item
#25 1 Cookies & Cream Cake
$10

Starting bid

Rich Vanilla Cake w/ Oreo Chunks Topped with Oreo Frosting

Made By: Terri Holder

#26 Giant Chocolate Chip & Marshmallow Top item
#26 Giant Chocolate Chip & Marshmallow Top
$10

Starting bid

Made By: Jeannie Hamilton

#27 Giant Chocolate Chip & Marshmallow Top item
#27 Giant Chocolate Chip & Marshmallow Top
$10

Starting bid

Made By: Jeannie Hamilton

#28 Famous Turtle Bars item
#28 Famous Turtle Bars
$10

Starting bid

Made By: Lauri Blake

#29 Famous Turtle Bars item
#29 Famous Turtle Bars
$10

Starting bid

Made By: Lauri Blake

#30 Giant Chocolate Chip & Marshmallow Top item
#30 Giant Chocolate Chip & Marshmallow Top
$10

Starting bid

Made By: Jeannie Hamilton

#31 Key Lime Pie item
#31 Key Lime Pie
$10

Starting bid

Made By: Lauri Blake

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!