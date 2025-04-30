BOWL-A-THON FUNDRAISER

Grants entry to the event which includes two hours of bowling, shoe rental, two slices of pizza and soda. FIRST COME, FIRST SERVE!!! ONLY 20 SLOTS AVAILABLE!!! RESERVE YOURS TODAY!!! ***PLEASE NOTE YOU WILL RECEIVE YOUR SPONSOR FORM ALONG WITH YOUR THANK YOU EMAIL WHEN YOU COMPLETE YOUR REGISTRATION.***
Grants entry to the event which includes two hours of bowling, shoe rental, two slices of pizza and soda. FIRST COME, FIRST SERVE!!! ONLY 20 SLOTS AVAILABLE!!! RESERVE YOURS TODAY!!! ***PLEASE NOTE YOU WILL RECEIVE YOUR SPONSOR FORM ALONG WITH YOUR THANK YOU EMAIL WHEN YOU COMPLETE YOUR REGISTRATION.***