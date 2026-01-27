Vine Christian Academy PTO

Hosted by

Vine Christian Academy PTO

About this event

February PTO Pizza Day Lower Campus M/W 🍕

Pepperoni pizza, fruit and cookies
$6

Costco pepperoni pizza

PreK-1st Kirkland organic applesauce pouch

2nd-6th cutie

Made Good Cookies

Cheese pizza, fruit and cookies
$6

Costco cheese pizza

PreK-1st Kirkland organic applesauce pouch

2nd-6th cutie

Made Good Cookies

GF Pepperoni pizza, fruit and cookies
$8

GF Dominos pepperoni pizza

PreK-1st Kirkland organic applesauce pouch

2nd-6th cutie

Made Good Cookies

GF Cheese pizza, fruit and cookies
$8

GF Dominos cheese pizza

PreK-1st Kirkland organic applesauce pouch

2nd-6th cutie

Made Good Cookies

Additional pepperoni pizza slice
$4

Costco pepperoni pizza

Additional cheese pizza slice
$4

Costco cheese pizza

Additional GF pepperoni pizza
$7

1/2 Dominos GF pepperoni pizza

Additional GF cheese pizza
$7

1/2 Dominos GF cheese pizza

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!