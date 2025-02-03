February Tip Boards

Jerome Bettis signed football and Tailgate Package
$13
Winner will receive on NFL wilson football signed by Jerome Bettis, one ActionHeat Steelers battery heated scarf, one ActionHeat Steelers heated seat cushion, one SOAR Steelers wireless boombox and one Vera Bradley Steelers mini belt bag. There will be 60 tips sold for $13 each on serial number 63241
Winner will receive on NFL wilson football signed by Jerome Bettis, one ActionHeat Steelers battery heated scarf, one ActionHeat Steelers heated seat cushion, one SOAR Steelers wireless boombox and one Vera Bradley Steelers mini belt bag. There will be 60 tips sold for $13 each on serial number 63241
$100 ULTA Gift Card
$2
Winner will receive one $100 ULTA gift card. There will be 75 tips sold for $2 each on serial number 91843
Winner will receive one $100 ULTA gift card. There will be 75 tips sold for $2 each on serial number 91843
Owala, $250 Target Gift Card ten $20 Lotto
$13
Winner will receive one purple and pink 32ounce Owala free sip, one $250 Target gift card and ten $20 PA lottery scratch offs. There will be 50 tips sold for $13 each on serial number 19934
Winner will receive one purple and pink 32ounce Owala free sip, one $250 Target gift card and ten $20 PA lottery scratch offs. There will be 50 tips sold for $13 each on serial number 19934
$500 Southwest Gift Card
$11
Winner will receive one $500 Southwest gift card. There will be 60 tips sold for $11 each on serial number 62937
Winner will receive one $500 Southwest gift card. There will be 60 tips sold for $11 each on serial number 62937
Unopened $30 PA Scratch Offs
$20
Winner will receive one unopened package of $30 PA lottery scratch offs. There will be 60 tips sold for $20 each on serial number 21520.
Winner will receive one unopened package of $30 PA lottery scratch offs. There will be 60 tips sold for $20 each on serial number 21520.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!