Feed The Kids Columbus Sip Shop Support 2025 - Silent Auction

1) Cheer Combine Ultimate Bundle
$80

Value = $300 ~ Class Voucher ~ 30 minute Private Tumbling Lesson ~ $50 off Birthday Party Package
2) 101 Kraft Kitchen Gift Card and Basket
$40

Value = $145 ~ $100 Gift Card to 101 Kraft Kitchen ~ 2 Pint Glasses ~ T-Shirt, Large Canvas Bag
3) Drunk Elephant Travel Suitcase and Products
$150

Value = $595 ~ Hard Side Carry-on Suitcase ~ 10 Full-Sized Skincare Essentials
4) Workout Change Up
$40

Value = $170 ~ HotWorkx Dublin - 1 Month Free ~ Orange Theory - 4 free sessions + Towel and Water Bottle
5) Columbus Family Fun - Cosi & Columbus Museum of Art
$100

Value =$387 ~ Cosi - 4 General Admission Tickets ~ Columbus Museum of Art - Family Pass (2 adults and 2 kids)
6) Kings Island - 2 Tickets
$40

Value = $140 ~ 2 Tickets to Kings Island
7) Pamper Yourself
$60

Value = $249 ~ Wood House Day Spa - $100 Gift Card ~ GloMD - Unwind and Glo Facial
8) Celebrate Someone Special
$70

Value = $270 ~ Orchard Lane Flower - Gift Card for Bouquet and Candle ~ 3rd & Sycamore - Candle Pouring for 4 People ~ The Cheesecake Girl - $50 Gift Card
9) Hoops & Pizza
$30

Value = $135 ~ Just Hoops - 1 Month Membership ~ Dewey's Pizza - $25 Gift Card
10) Private Wine Tasting
$60

Value = $239 ~ One Hope Private Wine Tasting for up to 20 people ~ Special Shimmer Bottle of Wine
11) Dinner and a Babysitter
$50

Value = $200 ~ Cameron Mitchell Restaurants - $100 Gift Card ~ Twinkle Toes Nanny Agency - $100 Gift Card
12) The Ultimate Hassle Free Birthday Party
$150

Value = $604 ~ Locker Soccer - Birthday Party Package ~ All Wrapped Up - Personalized Parties - Deluxe Decor Package
13) Emily Hwang Beauty Basket
$80

Value = $300 ~ Emily Hwang Beauty Gift Card - $200 ~ $100 worth of Makeup and Beauty Products
14) Explore Bridge Park
$125

Value = $500 ~ $100 FADO gift card ~ $50 North Market Gift Card ~ One night stay at AC Hotel Dublin ~ $25 Sweetwaters Gift Card ~ $25 Frank & Carl's Gift Card ~ $25 REBOL Gift Card ~ Kilwins Chocolates and Treats
15) Explore & Paint
$30

Value = $130 ~ Olentangy Caverns - 2 All Access Passes ~ Pinot's Pallette - $80 Gift Card
16) Pamper Your Feet
$50

Value = $200 ~Johnathon Khoi Nail Salon - Pedicure and Nail Care Products ~ Columbus Running Co - $20 Gift Card x 2 (cannot be used together) + socks and a journal
17) Breakfast and Adventure
$60

Value = $240 ~ Zip Zone - 2 Adventure Passes ~ First Watch - $40 gift card, Tumbler, Socks, coffee and recipe book
18) Dublin Fun
$80

Value = $320 ~ Dublin Irish Fest - 4 one day passes ~ Dublin Village Tavern - $50 Gift Card ~ Embassy Suites Dublin - 1 night stay on a Friday, Saturday, or Sunday with breakfast buffet
19) Stay Fit
$50

Value = $200 ~ The Lagree Method - 3 class pass ~ Harbor Yogo - 5 class pass ~ Playa Bowls - $10 Gift Card + T-shirt & Hat
20) Dublin Cleaners Covers Laundry for 3 Months
$180

Value = $699 ~ Dublin Cleaners - 4 totes of laundry per month for 3 months
21) Top Golf + Chicken Salad Chick
$50

Value = $200 ~ Chicken Salad Chick - Free Large Quick Chick each month for a year at the Westerville Location ~ Top Golf - $50 Gift Card
22) Have your Cake and Party Too
$130

Value = $527 ~ Recreations Outlet - Birthday Party Package + 2 seven day play passes ~ Kitties Bakery in German Village - Certificate for a 7 inch cake
23) Dinner and TWO Shows
$75

Value = $313 ~ Refectory - $75 Gift Card ~ Ballet Met - 2 Tickets to Black Voices (date choices = 6/12, 6/13, or 6/14 ~ CAPA - 2 Tickets to Tab Benoit on Friday, October 24th at 8:00pm at the Lincoln Theatre
24) Baseball, Snacks, + Laundry
$30

Value = $110 ~ Columbus Clippers - 4 Reserved Seats ~ Trader Joes - Snack Gift Bag ~ Swan Cleaners - $25 Gift Certificate
25) Ohio Cryo
$90

Value = $350 ~ Gift Certificate for Ohio Cryo for $350
26) Pampered Head to Neck
$90

Value = $350 ~ Angel Baker Face & Neck Massage - two $75 gift cards (cannot be used together) ~ Electric Tooth Brush and Dental Product Basket from Nemcik and Beers Dental
27) Restaurant Roulette
$50

Value = $210 ~ Cheesecake Factory = $50 Gift Card ~ Due Amici - $25 Gift Card ~ Northstar Cafe - $75 Gift Card ~ Three Bites Bakery - $25 Gift Card ~ Natalie's Grandview - $35 Gift Card
28) Date Night
$60

Value = $235 ~ Matt the Miller's Restaurant - $175 Gift Card ~ Clay Cafe - $60 Gift Card
29) Day at Cedar Point
$90

Value = $360 ~ 4 Tickets to Cedar Point
30) Fresh Flower Friday
$75

Value = $300 ~ 6 Biweekly Deliveries to your door of beautiful and unique floral arrangements. Delivery dates are 6/13, 6/27, 7/11, 7/25, 8/1, and 8/5.
31) Gorjana Jewelry
$40

Value = $150 ~ Gift Card to Gorjana Jewelry for $150
32) Wine & Chocolate
$40

Value = $170 ~ Wine Tasting for 4 at Cooper's Hawk ~ $50 Gift Card to Anthony Thomas Candy Company
33) Home Decor Update
$85

Value = $338 Free Consultation with Juliana Designs Interiors plus a home decor gift basket
34) Head to Toe Glam
$65

Value = $262 ~$200 DSW Gift Card ~Red Giraffe Jewelry Set - Gold Hoops & Necklace

