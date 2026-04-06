FES PTO 2026 Shady Lanes Plant Sale

Annual flat, 40 per flat. Blue; sun
Annual flat, 40 per flat. White; sun
Annual flat, 40 per flat. Pink with green leaf; shade to sun
Annual flat, 40 per flat. mixed; shade to part sun
Annual flat, 40 per flat. Silver foliage; sun
Annual flat, 40 per flat. Mixed; shade
Annual flat, 40 per flat. Mixed; sun
Annual flat, 40 per flat. Mixed; sun
Annual flat, 40 per flat. Mixed; sun
Annual flat, 40 per flat. Mixed; sun
4 1/2 inch pot, assorted colors, sun
4 1/2 inch pot, green foliage, sun to shade
4 1/2 inch pot, assorted colors, sun
4 1/2 inch pot, assorted colors, part sun to shade
4 1/2 inch pot, variegated, sun to shade
4 1/2 inch pot, pink, sun
4 1/2 inch pot, purple, sun
12" pot, assorted colors, long blooming, sun
12" pot, red, long blooming, sun
12" pot, mixed colors, long blooming, sun
12" pot, assorted colors, long blooming, part sun to shade, upright habit
12" pot, 4 assorted culinary herbs, grower's choice, sun
14" pot, assorted flowering annuals, sun (may differ from photo)
14" pot, assorted flowering annuals, shade (may differ from photo)
10" basket, assorted colors, shade
10" basket, lavender, part sun
10" basket, mixed colors, part sun to full sun
24" long pouch, mixed colors, shade
perennial, quart pot, rosy-purple flowers summer, 10-15" tall , full sun to part sun
perennial, quart pot, yellow flowers summer, 18-24" tall , full sun to part sun
perennial, quart pot, magenta or purple flowers, 30" tall, full sun to part sun
perennial, quart pot, yellow, orange, or red flowers in summer to fall, 24-30" tall, full sun to part sun
perennial, quart pot, orange-red flowers summer, 6-12" tall, full sun to part sun
perennial, quart pot, lavender flowers in summer, 12-24" tall , full sun to part sun
perennial, quart pot, red or pink flowers in summer; 30-36" tall, full sun to part sun
perennial, quart pot, bright blue flowers on blue, 10-12" tall, full sun to part sun
perennial, quart pot, white flowers in summer, 15-18" tall, full sun to part sun
perennial, quart pot, shade, grower's choice, 15-18" tall
perennial, quart pot, shade, pink flowers in summer, 24" tall
perennial, quart pot, shade, green foliage, ruby flowers in spring, 10-18" tall
perennial, quart pot, shade, variegated foliage, lavender flowers, 10-18" tall
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!