Festival Black Ice Time Admission Tickets

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About this event
WFS Members can enjoy (1) 50 minute session of the world’s greatest black ice to practice Figure Artworks. Ice Time sessions start at 9:00 a.m. to 8:50 p.m. every hour on the hour for 5 consecutive days (except during specific competition events). Please see the master schedule for details. Ice time admission fees are non-refundable. Please check-in at each ice time session.
WFS Members can enjoy (1) 50 minute session of the world’s greatest black ice to practice Figure Artworks. Ice Time sessions start at 9:00 a.m. to 8:50 p.m. every hour on the hour for 5 consecutive days (except during specific competition events). Please see the master schedule for details. Ice time admission fees are non-refundable. Please check-in at each ice time session.
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