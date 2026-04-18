World Figure Sport Organization

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About this event

Festival Black Ice Time Admission Tickets

2634 Main St

Lake Placid, NY 12946, USA

WFS Members (1) 50 min Black Ice Time Ticket
$20

WFS Members can enjoy (1) 50 minute session of the world’s greatest black ice to practice Figure Artworks. Ice Time sessions start at 9:00 a.m. to 8:50 p.m. every hour on the hour for 5 consecutive days (except during specific competition events). Please see the master schedule for details. Ice time admission fees are non-refundable. Please check-in at each ice time session.

Future Member (1) 50 min Black Ice Time Ticket
$25

WFS Members can enjoy (1) 50 minute session of the world’s greatest black ice to practice Figure Artworks. Ice Time sessions start at 9:00 a.m. to 8:50 p.m. every hour on the hour for 5 consecutive days (except during specific competition events). Please see the master schedule for details. Ice time admission fees are non-refundable. Please check-in at each ice time session.

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