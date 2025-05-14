CAMPAGNE DE PARRAINAGE/DONATION DE LA 10e ÉDITION DU FESTIVAL DES GROTTES – Jusqu’au 15 juin

⸻ 🎤 Assurez une qualité professionnelle du 18 au 22 juillet 🎯 Objectif : 7 000 $ Avec votre soutien, le Festival des Grottes 2025 proposera des concerts, spectacles, animations et discours officiels dans des conditions techniques optimales. Votre contribution permettra de financer les systèmes de sonorisation, éclairages, et locations de scène — garantissant un son puissant et clair, ainsi que des effets lumineux spectaculaires. Chaque représentation bénéficiera d’une scène professionnelle et modulable, conçue pour le confort des artistes et le plaisir du public. ✅ Ce que votre soutien rendra possible : • Système de sonorisation de pointe : un son clair et équilibré pour tous les concerts et discours officiels • Éclairage professionnel : des effets visuels saisissants pour sublimer chaque performance • Scène modulable : une plateforme solide et polyvalente, adaptée à tous les artistes et activités ⸻ 📣 Visibilité maximale pour votre marque En tant que partenaire du Festival des Grottes, votre logo sera mis en valeur sur les scènes principales et les banderoles officielles des sponsors. Il figurera aussi sur l’ensemble des supports de communication : affiches, programmes officiels, et publications sur les réseaux sociaux. Cette visibilité étendue associera votre entreprise à un événement culturel dynamique, et démontrera votre engagement auprès d’un public large et engagé. ✅ Votre marque en lumière : • Présence scénique : votre logo affiché lors de chaque prestation • Supports marketing : votre image sur les affiches, programmes, réseaux sociaux • Bannières de reconnaissance : votre soutien visible dans tout le festival ⸻ 🌟 Reconnaissance spéciale pendant les concerts Tout au long du Festival, votre rôle de sponsor sera mis à l’honneur avec fierté. Avant chaque grand concert, votre entreprise sera présentée et remerciée par l’animateur, soulignant votre contribution essentielle. Votre soutien sera également reconnu lors des discours officiels et de la cérémonie de clôture. ✅ Moments forts de reconnaissance : • Annonces de concerts : votre nom cité avant chaque événement majeur • Remerciements officiels : reconnaissance dans les discours clés ⸻ 🇭🇹 Soutenez un événement culturel majeur dans le Nord d’Haïti En finançant l’équipement technique du Festival des Grottes, vous contribuez directement à la réussite de l’un des événements culturels les plus attendus de Dondon et de toute la région Nord. Votre partenariat offrira un divertissement de qualité aux habitants comme aux visiteurs, tout en mettant en valeur la culture locale. Vous associerez votre image à un projet fédérateur, qui renforce la fierté régionale et dynamise votre présence commerciale. ✅ Un impact local concret : • Partenaire d’un événement emblématique pour Dondon et le Nord • Engagement valorisé : affichez votre soutien à la culture locale et au dynamisme régional ⸻ ✨ Rejoignez l’aventure du Festival des Grottes 2025 ! 📩 Pour plus d’informations sur nos formules de partenariat, contactez-nous. Ensemble, illuminons le Nord avec un festival professionnel et inoubliable !

