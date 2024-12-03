Future In Our Hands-USA
FIOH-USA Marketplace
Beaded Bracelet
$15
Vibrant bracelet, with blue and bronze beads
Beaded Necklace
$25
Dark brown and white beaded necklace
Wooden Necklace
$25
Light brown, wooden beaded necklace
Kenya Flag Keychain
$10
Keychain with painted Kenyan flag
Beaded Bracelet
$15
Multi-colored beaded bracelet
Beaded Necklace
$25
Orange and white beaded necklace
Bookmark
$5
Green bookmark, with painted design
Beaded Necklace
$25
Black and red beaded necklace
Necklace
$20
Black and tan necklace
Beaded Necklace
$25
Multi-colored Beaded necklace
Wire Bracelet
$15
Dark bronze wired bracelet
Beaded Leather Bracelet
$15
Black and blue, beaded bracelet with a leather strap. From Kenya
Beaded Leather Bracelet
$15
Multi-colored, beaded bracelet with a leather strap
Beaded Leather Keychain
$10
Multi-colored, beaded keychain
Painted Tapestry
$30
orange, handprinted tapestry
Cowry Shell Bracelet
$15
Cowry Shell Necklace
$25
Beaded Leather keychain
$10
Multi-colored, beaded keychain
Djembe Drum Keychain
$10
Blue Djembe Drum Keychain
Djembe Drum Keychain
$10
Red Djembe Drum Keychain
Zebra Keychain
$10
Handmade, beaded animal keychain
Elephant Keychain
$10
Handmade, beaded animal keychain
Elephant Trinket
$5
Handmade, beaded animal keychain
Elephant Trinket
$5
Handmade, beaded animal keychain
Hippo Trinket
$5
Handmade, beaded animal keychain
Multi-Colored Bracelet
$15
Multi-Colored Bracelet
$15
Multi-Colored Bracelet
$15
Multi-Colored Bracelet
$15
Multi-Color Beaded Bracelet
$15
Decorative Bowl
$30
Small, woven decorative bowl
Painted Tapestry
$30
Patterned Satchel
$35
Patterned Satchel
$35
Woven Tote Bag
$40
Patterned Fabric
$30
Metal Bookmark
$5
Metal Bookmark
$5
Green tea
$5
Tea made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
English Breakfast
$5
Tea made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Chamomile
$5
Tea made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Chai
$5
Tea made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Organic Mind, Body and Soul (Ground)
$11
Blend of Medium and Vienna Roasts. Smooth and creamy with chocolate notes. Coffee made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Organic Colombian (Ground)
$11
Smooth City Roast. Complex and bright with citrus notes. Coffee made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Organic Breakfast Blend (Ground)
$11
Blend of medium and French Roasts. Smooth and balanced. Coffee made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Hazelnut Creme (Ground)
$12
Medium Roast. Coffee made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Toffee Caramel (Ground)
$11.50
Medium Roast. Coffee made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Organic French Roast (Ground)
$11
Intensely dark & full bodied. Coffee made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Organic Decaffeinated (Ground)
$12.50
Decaf. Full City Roast. Smooth and balanced. Coffee made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Hazelnut Creme Decaf (Ground)
$12.50
Medium Roast. Coffee made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Organic Decaffeinated (Whole Bean)
$12
Decaf. Fully City Roast. Smooth and balanced. Coffee made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Organic Breakfast Blend (Whole Bean)
$11
Blend of medium and French Roasts. Smooth and Balanced. Coffee made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Organic Colombian (Whole Bean)
$11
Full City Roast. Complex and bright with citrus notes. Coffee made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Organic French Roast (Whole Bean)
$11
Intensely dark and full-bodied. Coffee made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Organic Love Buzz (Whole Bean)
$11
Blend of full city and French roasts. Dark and velvety smooth. Coffee made by Equal Exchange. Grown by small farmers.
Brown and Purple Tote
$35
