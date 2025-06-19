Louisville Skating Academy
Fire & ICE 2025
1701 Ups Dr
Louisville, KY 40223, USA
First event solo
$40
Skater first event.
Skater first event.
seeMoreDetailsMobile
add
Second event
$25
Skater second event
Skater second event
seeMoreDetailsMobile
add
Third event
$25
Skate third event
Skate third event
seeMoreDetailsMobile
add
First event duet
$40
First event duet
First event duet
seeMoreDetailsMobile
add
First event trio
$40
First event trio
First event trio
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout