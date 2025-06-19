Fire & ICE 2025

1701 Ups Dr

Louisville, KY 40223, USA

First event solo
$40
Skater first event.
Second event
$25
Skater second event
Third event
$25
Skate third event
First event duet
$40
First event duet
First event trio
$40
First event trio
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing