eventClosed

Fire Department Museum Of Memphis Silent Auction

auction.pickupLocation

118 Adams Ave, Memphis, TN 38103, USA

Leather Memphis Fire Basket Weave Suspenders item
Leather Memphis Fire Basket Weave Suspenders
$75

These amazing handcrafted leather suspenders are made by Battalion Chief Vernon Hart. They feature a basket weave look with Memphis Fire in red lettering.
Limited Edition FMOM Anniversary Button-down
$20

This is an Oxford button-down shirt in heather grey. It has the museum's 25th Anniversary logo on the front. Size L long sleeve.
Leather Radio holder item
Leather Radio holder
$75

This leather radio strap features a basket weave design. It is handcrafted by Battalion Chief Vernon Hart.
Dixon Membership and gift bag item
Dixon Membership and gift bag
$50

Two memberships include discounted admission to special events, invitations to members-only events, and discounts in the gift shop. Also in the gift bag is a beautiful umbrella, some UV sun glasses and some great notecards from the museum.
Heavenly Hawaii Trip item
Heavenly Hawaii Trip
$1,900

Find where serenity meets the sea in heavenly Hawaii. Two guests can have a seven-night stay. 1. Sun-kissed retreat at your choice of resort from a selection of top-rated Hilton and Wyndham brands on Oahu or the Big Island for two adults 2. An elegant suite perfect for unwinding in paradise 3. First-class amenities include on-site tennis, golf, beach access, spas, and more. 4. Premium Guest Services for trip planning 5. 12 months to travel
Las Vegas Experience item
Las Vegas Experience
$1,400

Hit the jackpot in Las Vegas! Get lucky in Las Vegas with a golden getaway to your choice of a luxe hotel stay from a selection of top-rated Hilton and Wyndham brands, for five nights for you and a guest. Indulge with spacious suites and access to resort amenities. Hit a winning streak with a sought-after location by the Las Vegas Strip, and the iconic Planet Hollywood, Caesar's Palace, and Madame Tussauds minutes away.
Oceanfront Siesta in Mexico item
Oceanfront Siesta in Mexico
$1,800

Retreat to a Mexican paradise in Nuevo Nayarit or Banderas Bay for two guests for 4 nights. You will have an oceanfront view at your choice of a five-star, all-inclusive luxury resort in Banderas Bay or Nuevo Nayarit, Mexico. Stroll soft sands with beach access, and indulge with resort pools, on-site dining, and beach activities. Escape to paradise with all-inclusive amenities, nightly turndowns, beach bags, and 24-hour room service.
Code 3 Louisville Fire Engine item
Code 3 Louisville Fire Engine
$25

This Code 3 Louisville, KY Pumper is still in its dome sleeve and has not been opened. It is a true collectible.
Code 3 Suburban item
Code 3 Suburban
$25

This Code 3 collectible Suburban includes it6's Serial Number Certificate inside the base. This item has not been opened and is in its original dome.
FDNY Ladder 129 item
FDNY Ladder 129
$25

This is a die-cast replica of FDNY Ladder 129 in a collector's case.
Fire Bucket item
Fire Bucket
$20

This is a traditional metal FIRE bucket. Others like it are used in exhibits in the museum.
Fireman's Prayer item
Fireman's Prayer
$15

The Maltese Cross and the firefighter's prayer in a silver frame with lovely matting. Suitable for any firefighter's wall.
FMOM Black hat gift basket item
FMOM Black hat gift basket
$20

In this Red gift basket, you will find all the goodies from the gift shop at the Fire Museum, including a Sparky shirt, new FMOM black baseball hat, new koozie, Christmas ornament, brown koozie, FMOM Mug, and limited edition Lego Brenner Pumper and Dalmatian.
Cena e Spettacolo (Dinner and a Show) item
Cena e Spettacolo (Dinner and a Show)
$200

A bottle of red wine (Riserva Ducale) and a $150 gift card from Villa Castrioti Restaurant along with 4 tickets to any show in the 2025 season at Playhouse on the Square.
Pelican Elite Cooler item
Pelican Elite Cooler
$200

This is the 45 QT Elite Wheeled Cooler from Pelican. Pelican wheeled coolers have large wheels that can take on all kinds of terrain, and you don't have to worry about them popping because they are made of heavy-duty plastic. It's big enough to hold 28 canned beverages while still following the recommended 2:1 ice ratio.
Old Dominick's tasting item
Old Dominick's tasting
$50

Tickets for 4 people. Just steps away from our original building, Old Dominick’s 150-year-old story is back and ready to be shared. Our tour lets you see firsthand the dedication–and passion–put into every bottle. Experience our spirits for yourself and even learn recipes from our experts. See our state-of-the-art distillery and learn about what makes Old Dominick and turn-of-the-century Memphis so special. The Old Dominick Distillery tour is a 1-hour sensory journey that begins with the history of Old Dominick and our founder Domenico Canale, an up-close view of our extensive grain to glass craft distilling facility, and ends with a curated tasting of Old Dominick’s portfolio of spirits. After the tour, pull up a barstool at The Bar and enjoy a hand-crafted cocktail, made entirely from Old Dominick spirits.
Pizza and a Movie item
Pizza and a Movie
$75

A $50 gift card for Pyro's Pizza and four Malco Movie Passes.
Pub Dinner and a Movie item
Pub Dinner and a Movie
$100

$100 in gift cards from Patrick's nieghborhood bar and patio and four movie passes to Malco Theaters.
Memphis Fun and Food item
Memphis Fun and Food
$125

Two $25 gift cards for Huey's Restaurant and 8 general admission passes to the Memphis Zoo.
Romantic Staycation item
Romantic Staycation
$120

Two-night weekend stay, breakfast for two at the Marriott Memphis East, and a $50 gift certificate for dinner at Amerigo's restaurant.
Kid's Fun Day item
Kid's Fun Day
$60

2 Art Play Sessions at The Art Project and $50 gift certificate at Memphis Pizza Cafe.
Alluvian Spa item
Alluvian Spa
$100

Get a 50 minute Signature Massage at the Alluvian Spa
Trolls and Tazikis item
Trolls and Tazikis
$60

Four tickets to the Memphis Botanic Gardens and a $30 gift certificate to Tazikis Mediterranean Cafe
MOSH and Dinner item
MOSH and Dinner
$85

Four tickets to the Memphis Museum of Science and History and a $25 Huey's Gift Certificate
Kid's Fun Day 2 item
Kid's Fun Day 2
$50

Four tickets to the Children's Museum of Memphis and a $25 gift certificate for Mempops
Owner's Box Sports Grill item
Owner's Box Sports Grill
$75

Two $50 gift Certificates to the Owner's Box Sports Grill
Romantic Staycation 2 item
Romantic Staycation 2
$300

Two weekend night stay at the Memphis Marriott East and a $150 gift card for dinner at Villa Castrioti along with a bottle of Ruffino Riserva Ducale Chianti.

