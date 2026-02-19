🔥Fire Horse Herd Derby🔥

Hosted by
About this event
5 left!
Intuition + Connection
🐴✨
Expressive, sensitive, caretaker energy.
5 left!
Clarity + Boundaries
🐴🧭
Grounded presence, assertiveness, confident leadership
5 left!
Resilience + Renewal
🫏🎩
Trust built over time, comeback energy, zest for life, dapper gentleman vibes.
5 left!
Joy + Curiosity
🫏Mischief, laughter, connection, clear preferences, spunky courage.
5 left!
Bold + Determined
🐴⚡
Tiny-but-mighty confidence, clear preferences, spunky courage.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!