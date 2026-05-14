Fire Island Pines Swim & Pool Party Fundraiser 2026

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About this event
If you can't make the party but want to support TNYA, we very much welcome your support! A $45 donation covers 3 free LGBTQ+-affirming swim lessons for adults who cannot swim.
Admission to party and open water swim + $15 donation to TNYA to covers 1 free LGBTQ+-affirming swim lesson for adults who cannot swim.
Admission to party and open water swim + $45 donation to TNYA covers 2 free LGBTQ+-affirming swim lessons for adults who cannot swim.
Party/swim admission + acknowledgement in the our weekly newsletter and annual banquet program + $115 donation to TNYA covers 6 free LGBTQ+-affirming swim lessons (an entire course).
Party/swim admission + free entry to Aquapalooza, TNYA's annual swim meet + $165 donation to TNYA covers 9 free LGBTQ+-affirming swim lessons.
Queen of the Pool rewards + 1x ticket to the TNYA Holiday Awards Party in December + $165 donation to TNYA covers 9 free LGBTQ+-affirming swim lessons.
Queen of the Pool rewards + 1x ticket to TNYA's annual week-long swim camp + $165 donation to TNYA covers 18 free LGBTQ+-affirming swim lessons (three entire courses).
Queen of the Pool rewards + 1x ticket to swim camp AND Aquapalooza AND the winter banquet + $181 donation to TNYA covers 26 LGBTQ+-affirming swim lessons (four entire courses).
Queen of the Sea rewards + $331 donation to TNYA covers 17 free LGBTQ+-affirming swim lessons (ten entire courses).
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