Fireworks Sponsor

About this event
Premium space, logos on event items/signage, logo recognition on website and printed media, logo recognition on social media, sponsor-provided signage, 4 parking passes.
Logos on event items/signage, logo recognition on website and printed media, logo recognition on social media, sponsor-provided signage, 2 parking passes.
Name on event items/signage, name recognition on website and printed media, name recognition on social media, sponsor-provided signage, 2 parking passes.
Name recognition on social media, sponsor-provided signage, 1 parking pass.
Sponsor-provided signage, 1 parking pass.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!