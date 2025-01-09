eventClosed

First Baptist Church's Silent Auction for Missions

Texas Tech Autographed Football item
Texas Tech Autographed Football
$150

Football signed by Coach Joey McGuire.
Texas Tech Autographed Basketball item
Texas Tech Autographed Basketball
$150

Basketball signed by Coach Grant McCasland. Can be personalized.
Hublove Hat & Necklace - $72 value item
Hublove Hat & Necklace - $72 value
$35

Trust God and Chill Hat with a necklace that says, "I've seen the goodness of God."
Outdoor Rocker Chair - $95 Value item
Outdoor Rocker Chair - $95 Value
$50

Stanley Cup item
Stanley Cup
$15

Yeti Cup item
Yeti Cup
$10

Callaway Tour Crome Golfballs - $26 Value item
Callaway Tour Crome Golfballs - $26 Value
$10

2 Sleeves of three Callaway Crome Golfballs.
Pocket Knife - $30 Value item
Pocket Knife - $30 Value
$15

John Deer Pocket Knife.
Hublove Sourdough Workshop for up to Six People - $240 Val item
Hublove Sourdough Workshop for up to Six People - $240 Val
$125

Sourdough Workshop. Learn how to make delicious Sourdough bread with up to six of your friends or family!
Key Animal Clinic - Canine or Feline Annual Exam - $300 Val item
Key Animal Clinic - Canine or Feline Annual Exam - $300 Val
$150

Certificate for a Canine or Feline Annual Exam, Nail Trim, Rabies and Annual Vaccinations including a 4DX test and Triple Test. Basket also includes a variety of pet toys and treats.
Pamper and Protect Skincare Basket - $75 Value item
Pamper and Protect Skincare Basket - $75 Value
$35

Pamper and Protect Skincare Basket with Mary Kay Satin Hands Protecting Softener, White Tea and Citrus Nourishing Shea Cream, and antibacterial hand sanitizer. Comes with a green tea soy candle with essential oils.
Gift Basket with Goat Milk Products - $75 Value item
Gift Basket with Goat Milk Products - $75 Value
$35

This basket includes a variety of goat milk products including candles, soap, and hand lotion.
Shelled Pecan Halves - $30 Value item
Shelled Pecan Halves - $30 Value
$15

2lb bag of Shelled Pecan Halves.
Stang After Childcare - $1,050 Value item
Stang After Childcare - $1,050 Value
$500

This item includes a semester of after school care at Stang After. Services are available from Monday- Friday 3:00-6:00 pm.
European Deer Skull Mount - $200 Value item
European Deer Skull Mount - $200 Value
$100

Chuy's Gift Basket - $100 Value item
Chuy's Gift Basket - $100 Value
$40

Two glasses, T-shirt, free appetizer and $50 gift certificate.
Jade Plant Gift Basket - $90 Value item
Jade Plant Gift Basket - $90 Value
$40

Keep GOing - Keep Growing Beautiful potted Jade plant, ceramic Aloe ring holder and Desert & Agave essential oils soy candle, devotional book.
Hot Ruby Combo Box - $65 Value item
Hot Ruby Combo Box - $65 Value
$30

2-16oz Cranberry Ciders and 1-16 oz Cranberry Dessert Sauce.
Bahama Bucks Paradise Party Pack - $70 Value item
Bahama Bucks Paradise Party Pack - $70 Value
$35

Party Pack, comes with snow, cups, cooler, and three flavors to make about 25 snow-cones.
Vera Bradley Shoulder Bag - $85 Value item
Vera Bradley Shoulder Bag - $85 Value
$35

Vera Bradley mini hipster, shoulder bag.
Myra Wallet - $30 Value item
Myra Wallet - $30 Value
$10

Flower print Myra wallet with pink leather trim.
Vera Bradley Harry Potter Gryffindor House set - $230 Value item
Vera Bradley Harry Potter Gryffindor House set - $230 Value
$60

Maroon corduroy Gryffindor house bag 3 pc set. Vera Tote bag, Triple zip Hipster, and mini hipster.
Mini keychain wallet - $25 Value item
Mini keychain wallet - $25 Value
$5

Black and white checkered with cow and sunflower wallet with keychain and wrist bracelet holder.
Texas Roadhouse Gift Certificates - $120 Value item
Texas Roadhouse Gift Certificates - $120 Value
$60

Four $30 Gift Certificates for Texas Roadhouse.
Three piece tray set - $15 Value item
Three piece tray set - $15 Value
$5

Three green and flower trays for decoration.
Heated massage chair cover - $35 Value item
Heated massage chair cover - $35 Value
$10

Mynt heated massage car seat cover. Plugs into cigarette lighter port.
Case IH Toy Quadtrack Tractor - $30 Value item
Case IH Toy Quadtrack Tractor - $30 Value
$10

Case IH Quadtrac 620 Tractor & Semi with Lowboy Trailer Die-Cast.
Case IH Toy Patriot Sprayer - $30 Value item
Case IH Toy Patriot Sprayer - $30 Value
$10

Case IH Patriot 4350 Sprayer & Semi with Lowboy Trailer Die-Cast.
Weed Mop & Lawn Sprayer - $40 Value item
Weed Mop & Lawn Sprayer - $40 Value
$10

Weed Mop & Pump Lawn & Garden Sprayer.
Bread Basket - $70 Value item
Bread Basket - $70 Value
$35

Cute bread sign, towels and baking dish for bread.
Coffee Basket - $80 Value item
Coffee Basket - $80 Value
$40

Cute Coffee Bar sign, Special Coffee, Coffee Container and Coffee Spoons.
Garden Basket - $100 Value item
Garden Basket - $100 Value
$50

Cute gardening gift basket. Contains pot, various gardening tools, seeds, and much more!
Fred's Gift Basket - $50 Value item
Fred's Gift Basket - $50 Value
$25

2 specialty coffees, a Fred's T-shirt and Fred's Mug.
One Guy from Italy Pizza Party - $200 Value item
One Guy from Italy Pizza Party - $200 Value
$75

One Guy from Italy Pizza Party for 20 people.
Gorjana Gift Certificate - $150 Value item
Gorjana Gift Certificate - $150 Value
$70

$150 gift certificate to use in stores or online.
Tree Round - $85 Value item
Tree Round - $85 Value
$40

Handmade tree round that can be used for display or charcuterie.
Walking Cane - $100 Value item
Walking Cane - $100 Value
$50

Handmade walking cane.
Fred's Gift Card - $15 Value item
Fred's Gift Card - $15 Value
$5

$15 Gift Card for Fred's Garage
Honey Ham Gift Basket - $50 Value item
Honey Ham Gift Basket - $50 Value
$10

Gift basket from Honey Ham.

