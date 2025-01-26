First Church flower sale

Combo basket item
Combo basket
$30
Combination flower basket - each basket contains multiple flower varieties. Colors and varieties may vary.
Calibrachoa item
Calibrachoa
$30
Calibrachoa (million bells) basket Colors may vary.
Fuchsia item
Fuchsia
$30
Fuchsia basket - good in shade Colors may vary.
Geranium item
Geranium
$30
Geranium basket Colors may vary.
Sunpatiens item
Sunpatiens
$30
Sunpatiens basket - good in sun or shade, similar to impatiens. Colors may vary.
Petunia item
Petunia
$30
Petunia basket Colors may vary.

