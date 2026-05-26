First Day of Summer Party at Chuck E Cheese / Fiesta del primer dia de verano en Chuck E Cheese

Admission for one student / Entrada por un estudiante
$15
2 slices of pizza, 2 hours of "All You Can Play" games, reusable Play Pass card, and a grab bag of prizes.
2 rebanadas de pizza, 2 horas de juegos "All You Can Play," una tarjeta "Play Pass" reutilizable, y una bolsa premios.
2 slices of pizza, 2 hours of "All You Can Play" games, reusable Play Pass card, and a grab bag of prizes.
2 rebanadas de pizza, 2 horas de juegos "All You Can Play," una tarjeta "Play Pass" reutilizable, y una bolsa premios.
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