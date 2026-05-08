First Voice Summit 2027 Vendors and Sponsors

About this event
Includes:
• Booth space
• One table and two chairs
• Two complimentary full conference badges
• Access to networking and summit engagement events
• Participation in vendor and sponsor showcase opportunities
• Company listing within summit materials and event communications
Includes:
• Name listed on sponsor signage
• Recognition on summit website
• Social media thank-you recognition
Includes:
• Logo placement on sponsor signage
• Recognition on summit website
• Social media recognition
• Sponsor listing within summit materials
Supports attendee registration, check-in operations, attendee bags, badges, and welcome materials.
Includes:
• Logo placement within registration/check-in area
• Recognition on attendee badge materials
• Logo placement on attendee bags and welcome materials
• Recognition during attendee arrival experience
• Website and social media recognition
• Sponsor recognition within summit materials
Supports official summit lanyards worn by attendees throughout the event.
Includes:
• Company logo featured on attendee lanyards
• Recognition on summit website and materials
• Social media recognition
Helps support attendee lunch and networking meal experiences during the summit.
Includes:
• Recognition during sponsored lunch service
• Logo placement within lunch area
• Sponsor recognition during announcements
• Website and social media recognition
• Sponsor signage during lunch service
Supports wellness and recharge areas focused on mental wellness, decompression, and attendee support.
Includes:
• Recognition within wellness and recharge spaces
• Sponsor signage and branding opportunities
• Website and social media recognition
• Recognition during summit programming
Supports the Voices Behind the Call evening experience focused on storytelling, connection, recognition, and community engagement.
Includes:
• Featured sponsor recognition during Voices Behind the Call
• Logo placement during event
• Sponsor acknowledgment during program
• Website and social media spotlight recognition
• Recognition within summit materials and signage
Premier sponsor recognition throughout First Voice Summit 2027
Includes:
• Premium sponsor recognition throughout summit
• Enhanced logo placement on summit materials and website
• Featured sponsor spotlight campaign
• Recognition during opening and closing sessions
• Recognition within Experience & Innovation Expo
• Dedicated social media spotlight recognition
Highest-level sponsorship opportunity for First Voice Summit 2027.
Includes:
• “First Voice Summit 2027 Presented By” recognition
• Premier logo placement throughout summit branding
• Featured sponsor recognition during summit events
• Dedicated sponsor spotlight promotion
• Highest-level recognition on digital and printed materials
• Recognition during major summit announcements and programming
• Featured recognition throughout summit marketing campaign
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