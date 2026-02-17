St. Anthony School PTO

St. Anthony School PTO

Fish Fry Raffle Baskets

2421 S C St

Oxnard, CA 93033, USA

Angel City FC Soccer
Angel City FC Soccer
$5

Sponsored by PTO

retail value $600

Live FC soccer game and all you can eat and drink at the game too!

GRILL AND CHILL
GRILL AND CHILL
$5

Sponsored by preschool

Retail value: $200

Family Fun Outdoor Escape
Family Fun Outdoor Escape
$5

Sponsored by TK

retail value $400

Dodgers
Dodgers
$5

Sponsored by K

retail value $150

Fitness and Wellnes
Fitness and Wellnes
$5

Sponsored by 1st grade

retail value $400

House of Gains Gym

Ready, Set, Gym
Ready, Set, Gym
$5

Sponsored by 2nd grade

retail value $330

Limitless Gym

Whales,Wine and Channel Island Escape
Whales,Wine and Channel Island Escape
$5

Sponsored by 3rd Grade

retail value $400

Wine Not? A Night In
Wine Not? A Night In
$5

Sponsored by 4th grade

retail value $280

Date Night
Date Night
$5

Sponsored by 5th grade

retail value $350

Live Game, Drinks, Food, & Date Night
Live Game, Drinks, Food, & Date Night
$5

Sponsored by 6th

retail value $1,000

LA FC Soccer (All you can eat and drink at the game too)

A Touch of Tranquility
A Touch of Tranquility
$5

Sponsored by 7th grade

retail value $250

Makin' Memories
Makin' Memories
$5

Sponsored by 8th grade

retail value $200

