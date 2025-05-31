eventClosed

Fish Fry Fundraiser 5/31/2025

8110 Mt Holly-Huntersville Rd

Charlotte, NC 28216, USA

Fried Fish Plate 🐟 item
Fried Fish Plate 🐟
$15
Fish Baked beans Coleslaw Drink
Grilled Chicken Wing Plate 🍗 item
Grilled Chicken Wing Plate 🍗
$12
(2) Jumbo Chicken wings Baked beans Coleslaw Drink
Hot dog plate 🌭 item
Hot dog plate 🌭
$10
Hot dog (condiments on the side) Chips Drink
Bottled Water 💦 item
Bottled Water 💦
$2
(1) bottle of water

