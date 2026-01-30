Fish Tacos 2026

Hosted by
About this event
2 Tacos, Rice, Beans, + Corn. (Gluten Free)
Tacos de pescado + frijoles negros + maíz + arroz (Sin Gluten)
Tortilla chips, queso, avocado crema, and shrimp. (Gluten Free)
Nachos de camarones con queso blanco y crema de aguacate. (Sin Gluten)
Small cheese quesadilla, one side and juice box. (Gluten Free)
Quesadilla de queso, arroz, frijoles o maiz, + jugo (Sin Gluten)
Small order of nachos with queso blanco. (Gluten Free)
Nachos con queso blanco (Sin Gluten)
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!