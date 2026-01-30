Dual Language Academy

Fish Tacos 2026

7430 Hascall St

Omaha, NE 68124, USA

Fish Tacos
$15

2 Tacos, Rice, Beans, + Corn. (Gluten Free)

Tacos de pescado + frijoles negros + maíz + arroz (Sin Gluten)

Shrimp Nachos
$15

Tortilla chips, queso, avocado crema, and shrimp. (Gluten Free)

Nachos de camarones con queso blanco y crema de aguacate. (Sin Gluten)

Quesadilla Meal
$7

Small cheese quesadilla, one side and juice box. (Gluten Free)

Quesadilla de queso, arroz, frijoles o maiz, + jugo (Sin Gluten)

Chips + Cheese
$6

Small order of nachos with queso blanco. (Gluten Free)


Nachos con queso blanco (Sin Gluten)

