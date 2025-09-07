Roast & Raise: FIU Scholarship Fund - John Bell Construction & John Bell Foundation

Help us continue to grow our John Bell Construction Scholarship program and partnership with FIU.
Help us continue to grow our John Bell Construction Scholarship program and partnership with FIU.
Help us continue to grow our John Bell Construction Scholarship program and partnership with FIU.
Help us continue to grow our John Bell Construction Scholarship program and partnership with FIU.
Help us continue to grow our John Bell Construction Scholarship program and partnership with FIU.
Sponsor a Scholarship for an FIU Construction Management Student
common:zeffyTipDisclaimerTicketing