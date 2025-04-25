Five Cities Youth Football League Inc.

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About this raffle

Five Cities Football & Cheer Raffle

Blues Baseball Summer Pack Raffle
$10
1. Blues tickets 10 pack (tickets can be separated) season goes from May 23rd to July 27th. Includes all home games, except for the firework games. 2. Two fold up chairs 3. A cooler (is not allowed in blues stadium)

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