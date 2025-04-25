Five Cities Football & Cheer Raffle

1. Blues tickets 10 pack (tickets can be separated) season goes from May 23rd to July 27th. Includes all home games, except for the firework games. 2. Two fold up chairs 3. A cooler (is not allowed in blues stadium)

1. Blues tickets 10 pack (tickets can be separated) season goes from May 23rd to July 27th. Includes all home games, except for the firework games. 2. Two fold up chairs 3. A cooler (is not allowed in blues stadium)

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