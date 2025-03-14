Five Years of Impact Campaign

Support one learner in personalized career coaching for a year
Provide free mental health services for 10 students
Provide emergency grants for 40 learners
Provide free computers for 60 income-qualified learners
Support AdvanceEDU Community Events (ACES) benefiting 200 learners in one year
Support the launch of a first-of-its kind partnership with the Colorado Community College System; gain recognition in our AdvanceEDU Student Support Center with a plaque in your honor
Support 150 learners in 1:1 weekly success coaching for a year; gain naming rights to our Student Support Center for five years
