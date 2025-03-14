Five Years of Impact Campaign

Friend item
Friend
$1,000

Support one learner in personalized career coaching for a year

Supporter item
Supporter
$5,000

Provide free mental health services for 10 students

Champion item
Champion
$10,000

Provide emergency grants for 40 learners

Leader item
Leader
$25,000

Provide free computers for 60 income-qualified learners

Visionary item
Visionary
$50,000

Support AdvanceEDU Community Events (ACES) benefiting 200 learners in one year

Benefactor item
Benefactor
$100,000

Support the launch of a first-of-its kind partnership with the Colorado Community College System; gain recognition in our AdvanceEDU Student Support Center with a plaque in your honor

Patron item
Patron
$250,000

Support 150 learners in 1:1 weekly success coaching for a year; gain naming rights to our Student Support Center for five years

common:zeffyTipDisclaimerTicketing