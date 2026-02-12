Tri-County Safe Harbor Inc

Hosted by

Tri-County Safe Harbor Inc

About this event

Flannel For A Cause Fundraiser Sponsorship Opportunities- Deadline March 25, 2026

Island Resort and Casino

W 399 US-2, Harris, MI 49845, USA

🪵Lumberjack Legacy Sponsor
$1,000

8 EVENT TICKETS

RESERVED TABLE WITH NAME ON SIGN

BUSINESS NAME MENTION BEFORE, DURING AND AFTER EVENT

🌲Northwoods Champion Sponsor
$800

5 EVENT TICKETS

BUSINESS NAME MENTION BEFORE, DURING AND AFTER EVENT

BUSINESS LOGO PRINTED ON EVENT SPONSOR BOARD

🧣Plaid Partner Sponsor
$400

2 EVENT TICKETS

BUSINESS NAME MENTION BEFORE, DURING AND AFTER EVENT

BUSINESS LOGO PRINTED IN PROGRAM

🔥Campfire Supporter Sponsor
$150

BUSINESS NAME MENTION BEFORE, DURING AND AFTER EVENT

Add a donation for Tri-County Safe Harbor Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!