Flint Association of the Deaf, Inc

Membership

Gold Membership
$60

Valid for one year

*Member must be Deaf or Hard of Hearing

*Voting privileges

*Newsletter by email or mail

*Access to members-only events discount

Maroon Member
$30

Valid for one year

*Anyone is eligible

*No voting privileges

*Newsletter by email or mail

Gray Member (Live out of state)
$30

Valid for one year

*Anyone is eligible

*No voting privileges

*Newsletter by email or mail

Member (Honorarium)
Free

Valid for one year

*Voting privileges

*Newsletter by email/mail

*Free lifetime membership

*All entitlements of gold member

*50 years and plus of member are qualified

