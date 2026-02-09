Flockworks' Sustaining Memberships

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SYMBOL OF WISDOM, LEADERSHIP, AND DEEP ENGAGEMENT
OUR DEEPEST LEVEL OF SUPPORT AND ACCESS. OWL MEMBERS PLAY A VITAL LEADERSHIP ROLE IN SUSTAINING FLOCKWORKS’ MISSION, VISION, AND LONG-TERM IMPACT.
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SYMBOL OF CREATIVITY, TRANSFORMATION, AND SHARED STEWARDSHIP
MIDDLE-TIER MEMBERS ACTIVELY SUPPORT FLOCKWORKS’ ARTISTIC FUTURE WHILE SUSTAINING ONGOING ART PROGRAMS AND EXPANDING CREATIVE ACCESS
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SYMBOL OF JOY, PRESENCE, AND SUPPORT
ENTRY-LEVEL MEMBERSHIP SUPPORTING GENERAL PROGRAMMING AND COMMUNITY OUTREACH WHILE KEEPING YOU CONNECTED TO THE CREATIVE HEARTBEAT OF FLOCKWORKS.
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