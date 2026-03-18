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About this event

Flourish Beach Girls Leagues Summer '26

4471 Parmalee Gulch Rd

Indian Hills, CO 80454, USA

Tuesday Girls League - Session 1 (6/2/26 - 6/30/26)
$170

Format: Beach Doubles - must sign up as a team

Age: U18
Level: Intermediate–Advanced
Schedule: Tuesdays | 3:00–5:00 PM

Session 1: June 2 – June 30

Session 2: July 21 – August 18

✔ 4 weeks of play + end-of-session tournament

Cost: $170 per team / per session
Early Bird: $140 if registered by May 15


All registered players are invited to a FREE end-of-season tournament in September (weather permitting).

Tuesday Girls League - Full Summer (Session 1 & 2)
$320

Format: Beach Doubles - must sign up as a team

Age: U18
Level: Intermediate–Advanced
Schedule: Tuesdays | 3:00–5:00 PM

Session 1: June 2 – June 30

Session 2: July 21 – August 18

✔ 4 weeks of play + end-of-session tournament

Cost: $320 per team / per session
Early Bird: $260 if registered by May 15


All registered players are invited to a FREE end-of-season tournament in September (weather permitting).

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