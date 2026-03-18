Flourish Beach Girls Leagues Summer '26

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About this event
Format: Beach Doubles - must sign up as a team
Age: U18
Level: Intermediate–Advanced
Schedule: Tuesdays | 3:00–5:00 PM
Session 1: June 2 – June 30
Session 2: July 21 – August 18
✔ 4 weeks of play + end-of-session tournament
Cost: $170 per team / per session
Early Bird: $140 if registered by May 15
All registered players are invited to a FREE end-of-season tournament in September (weather permitting).
Format: Beach Doubles - must sign up as a team
Age: U18
Level: Intermediate–Advanced
Schedule: Tuesdays | 3:00–5:00 PM
Session 1: June 2 – June 30
Session 2: July 21 – August 18
✔ 4 weeks of play + end-of-session tournament
Cost: $320 per team / per session
Early Bird: $260 if registered by May 15
All registered players are invited to a FREE end-of-season tournament in September (weather permitting).
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