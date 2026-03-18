Flourish Beach Girls Leagues Summer '26

Format: Beach Doubles - must sign up as a team

Age: U18

Level: Intermediate–Advanced

Schedule: Tuesdays | 3:00–5:00 PM

Session 1: June 2 – June 30

Session 2: July 21 – August 18

✔ 4 weeks of play + end-of-session tournament

Cost: $170 per team / per session

Early Bird: $140 if registered by May 15





All registered players are invited to a FREE end-of-season tournament in September (weather permitting).