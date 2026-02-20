Eudaimonia HFC

Eudaimonia HFC

Flourish Beach Youth Volleyball Camp '26

Beginner/Intermediate: 1 Day
$55

Choose ONE(1) day you want to sign up: June 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, July 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31, August 3, 5, 7, 10, 12, 14 / Time: 9:00 AM to 11:00 AM (Mon/Wed/Fri)

Beginner/Intermediate: 3-Day Pack
$150

Choose THREE(3) days you want to sign up: June 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, July 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31, August 3, 5, 7, 10, 12, 14 / Time: 9:00 AM to 11:00 AM (Mon/Wed/Fri)

Beginner/Intermediate: 6-Day Pack
$285

Choose SIX(6) days you want to sign up: June 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, July 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31, August 3, 5, 7, 10, 12, 14 / Time: 9:00 AM to 11:00 AM (Mon/Wed/Fri)

Beginner/Intermediate: 9-Day Pack
$405

Choose NINE(9) days you want to sign up: June 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, July 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31, August 3, 5, 7, 10, 12, 14 / Time: 9:00 AM to 11:00 AM (Mon/Wed/Fri)

Beginner/Intermediate: 27-Day Pack
$975

Time: 9:00 AM to 11:00 AM (Mon/Wed/Fri)

Advanced: 1 Day
$75

Choose ONE(1) day you want to sign up: June 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, July 13, 15, 20, 22, 27, 29, August 3, 5, 10, 12 / Time: 9:30 AM to 12:00 PM (Mon/Wed)

Advanced: 3-Day Pack
$210

Choose THREE (3) days you want to sign up: June 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, July 13, 15, 20, 22, 27, 29, August 3, 5, 10, 12 / Time: 9:30 AM to 12:00 PM (Mon/Wed)

Advanced: 6-Day Pack
$405

Choose SIX(6) days you want to sign up: June 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, July 13, 15, 20, 22, 27, 29, August 3, 5, 10, 12 / Time: 9:30 AM to 12:00 PM (Mon/Wed)

Advanced: 9-Day Pack
$585

Choose NINE(9) days you want to sign up: June 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, July 13, 15, 20, 22, 27, 29, August 3, 5, 10, 12 / Time: 9:30 AM to 12:00 PM (Mon/Wed)

Advanced: 18-Day Pack
$1,050

Time: 9:30 AM to 12:00 PM (Mon/Wed)

