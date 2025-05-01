Israel Chesed Center
Ladies' Flower Arrangements Workshop
1315 Peninsula Blvd
Hewlett, NY 11557, USA
General Admission
$100
add
Sponsor a Chayal Kit
$180
Includes 1 Gen Admission ticket
Includes 1 Gen Admission ticket
seeMoreDetailsMobile
add
Sponsor a Tactical Package
$360
Includes 1 Gen Admission ticket
Includes 1 Gen Admission ticket
seeMoreDetailsMobile
add
Sponsor Winter Gear
$500
Includes 1 Gen Admission ticket
Includes 1 Gen Admission ticket
seeMoreDetailsMobile
add
Sponsor a Combat Package
$1,000
Includes 1 Gen Admission ticket
Includes 1 Gen Admission ticket
seeMoreDetailsMobile
add
Sponsor: Adopt a Chayal
$2,000
Includes 1 Gen Admission ticket
Includes 1 Gen Admission ticket
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout