Sales closed

Flower Fest 2025 Silent Auction

Personalized Styling Appointment with Lauren of Edit LBP item
Personalized Styling Appointment with Lauren of Edit LBP
$25

Starting bid

Edit by LBP: Lauren Bailey Pollard Lauren's passion for fashion began in her teenage years, dreaming of one day owning her own boutique. Eighteen years ago, she made the dream a reality with EDIT. Now a wife and mother of three, Lauren balances her family life with her deep dedication to her store. Lauren and her team are dedicated to helping women "find their EDIT" through a curated selection of timeless, high-quality pieces that are designed to last and transition effortlessly through the seasons. $250 value editlbp.com Donated by Lauren Bailey Pollard.
Jan Barboglio Passion Flower Decanter item
Jan Barboglio Passion Flower Decanter item
Jan Barboglio Passion Flower Decanter
$25

Starting bid

Streamline offers full service interior design with our key focus on investing ourselves in your wants, needs and feel for your space. We fully invest ourselves in every interior design project from start to finish. Whether it’s choosing the best way to bring new life to your living room or selecting the perfect wallpaper for your powder room, it’s our mission to provide you with a curated and customized experience that will last for years to come. We pride ourselves on customer service and want you to feel that you are in good hands. Every project, big or small, is special and holds meaning to us, because it holds meaning to you. When finishing a project, we aim to accomplish joy and style, a joy and personality that represents you. Streamline stands by being innovative and providing livable luxury. From furniture to rugs to fabrics, we house a variety of textiles and resources to create something uniquely one of a kind. With sharp attention to detail and personalized touches, every piece or item we choose, will always be a reflection of you. No two projects are alike because no two people are alike. We believe you should enjoy complete customization and let your light shine through your design. $275.00 value https://www.streamlinemine.com 7731 Perkins Rd #110 Baton Rouge, LA 70810 (225) 256-5555 Email [email protected] Store Hours Monday — By Appointment Only Tuesday - Friday — 10:00-5:30 Saturday — 10:30-4:30 Sunday — Closed for some R&R
Platinum Hydrafacial + Dermaplaning at Guglielmo Aesthetics item
Platinum Hydrafacial + Dermaplaning at Guglielmo Aesthetics item
Platinum Hydrafacial + Dermaplaning at Guglielmo Aesthetics
$50

Starting bid

Platinum Hydrafacial + Dermaplaning at Guglielmo Aesthetics Hydrafacial: One hour of a full detoxifying experience, including Dermaplaning. By combining detoxifying lymphatic drainage, customized boosters, blue or red LED light therapy & Dermaplaning, your skin will receive the ultimate rejuvenation. A $310 value. Donated by Guglielmo Aesthetics. guglielmoaesthetics.com (225) 413-6827 4451 Bluebonnet Blvd. Suite C Baton Rouge, LA 70809
Theriot Dental - Zoom Bleaching item
Theriot Dental - Zoom Bleaching
$25

Starting bid

Sometimes you don’t want to wait and bleach your teeth for weeks in order to get a white, youthful looking smile. You want it right away. If that is you, then Zoom Whitening® is a popular in-office system that can give you just what you’re looking for in just one appointment. How Zoom Whitening Works: Zoom Whitening is an in-office teeth whitening system that uses a special light to help activate the bleaching gel. First, we’ll protect your gums. After that is done, we’ll apply the whitening gel to your teeth and you’ll sit under the light for three short sessions. You’ll have a dazzling smile when we complete the treatment. After a couple of weeks, the teeth will settle to the permanent color. We’ll give you a touchup kit to use at home and maintain your brilliant smile. Dr. Theriot or Dr. Redhead will explain how and when to do touchups. Interested in a Brighter Smile? Before bleaching your teeth, Dr. Theriot or Dr. Redhead will examine them to determine the cause of your tooth stains and to ensure your teeth and gums are healthy. Both doctors have training and experience in teeth whitening techniques and will let you know if it’s the right treatment to brighten your smile. Call us to schedule an appointment. $550.00 value Donated by Jeannie. https://www.lafayetteladentist.com 1910 Perkins Rd., Baton Rouge, LA 70808 Phone: (225) 638-2936 121 Rue Louis XIV, Suite 2 Lafayette, LA 70508 Phone: (337) 428-4101 329 Iberia Street, Youngsville, LA 70592 Phone: (337) 467-8230
Magnolia Wilds Safari Tour & Wild Discovery for 4 Guests item
Magnolia Wilds Safari Tour & Wild Discovery for 4 Guests
$25

Starting bid

Experience the wild like never before at Magnolia Wilds Safari Park, where adventure meets conservation. Journey through vast, open landscapes in our Safari Wagon Adventure, encountering free-roaming zebras, bison, capybaras, antelope & more. $280.00 value 225.286.3003 ​ 11342 Highway 955 E Ethel, La 70730
Decision Critical Concierge Nursing - Four B12 Injections item
Decision Critical Concierge Nursing - Four B12 Injections item
Decision Critical Concierge Nursing - Four B12 Injections
$25

Starting bid

We’re bringing private nursing care to Baton Rouge and surrounding areas to massively impact healthcare and how you view wellness and recovery. We work together with patients and their medical teams to deliver the highest level of care in non-traditional situations and settings to suit your needs and aid in better health outcomes. We’re healthcare for your lifestyle. Personalized Nursing Care In Non-traditional Settings We serve a variety of health and wellness needs to meet you where you are in your healthcare journey. From newborn to end-of-life and everything in between, our experienced mobile nurses are prepared to support you along the way. HOW IT WORKS: Here’s how we tailor our concierge nursing services to fit your needs: Mobile private duty nurses who come to you in your home or other location to provide care, as well as assisted physician office visits. We work collaboratively with your medical team to ensure optimal health outcomes. $120.00 value decisioncriticalbr.com (225) 320-1201 16265 Highland Road Baton Rouge, LA 70810
Skincare Bundle by Restorea item
Skincare Bundle by Restorea
$25

Starting bid

Amazing bundle of science-based Restorea skincare products that is sure to make someone feel pampered. Restorsea is a clean physician dispensed skincare line. All products contain the hatching enzyme, Aquabeautine XL®* that is filtered from the hatching water of baby salmon. This enzyme is better than any active ingredient Patti has ever seen because of its superior effectiveness and natural composition. She realized the opportunity to create a total wellness line superior to what is currently offered in the market. Aquabeautine XL®*, is a novel hatching enzyme that salmon fry release at the time of hatching. Unlike a chicken that can peck its way out of its eggshell, a baby salmon cannot. When it is ready to be born, it releases an enzyme. This enzyme dissolves the eggshell membrane and creates an opening that the salmon fry can swim out of unharmed. When this enzyme comes into contact with human skin, it only digests the dead skin cells and leaves the living cells untouched. This means that the skin can receive ccontinuous and gentle exfoliation without any irritation. Includes: 24k Liquid Gold Face Oil Pro Firming Eye Serum Rejuvenating Day Cream with Vibransea Complex Lip Magic ___ $463 value. Restorea.com Donated by Restorea company founder and CEO Patty Pao. Patti boasts an illustrious beauty background, having launched over 400 products for lauded brands such as Avon, Elizabeth Arden, Guerlain and Peter Thomas Roth. She has been at the forefront of revolutionary product developments, having recognized the power of glycolic acid and acquiring the exclusive rights to commercialize it before most beauty insiders discovered its benefits. A true pioneer in skincare, Patti recognized an unmet consumer need for gentler anti-aging products that deliver real results. She did so in an unlikely manner. Reluctantly participating in a hike through the pure fjords of western Norway, Patti landed herself on a tour of the country's largest salmon hatchery. She became transfixed by the hatchery workers' hands; while their faces betrayed their true ages, their hands looked much younger. Because the workers' hands were consistently submerged in water, Patti knew where to look for their secret. It was hidden in the post-hatching water. All Restorsea products are anchored by a hatching enzyme released by salmon at the time of hatching. This enzyme dissolves the egg shell membrane, creating an opening, enabling the salmon fry to swim through unharmed. The reason why the workers’ hands looked so good was because the enzyme, when exposed to human skin, only dissolved the dead skin cells leaving the living cells untouched. Their hands received the benefits of continuous exfoliation without any irritation or thinning skin. Patti realized the opportunity to create an anti-aging skincare line better than anything she had created before. Why? By dissolving only dead skin, Aquabeautine XL®* provides the same benefits as other leading anti-aging products, without the harsh side effects. Patti quickly secured patents to be able to formulate with this hatching enzyme in beauty products. Patti received her MBA from the Harvard Business School and her undergraduate degree from UC Berkeley, where she graduated summa cum laude. She currently lives in Houston, Texas with her mom, Joanne. We invite you to visit their social media pages: Instagram: @pattipao1 Tiktok: @pattiandjoanne. Please email her at [email protected] or call her at 212 828-8852 if you have questions, desire further information or just want to share your experience.
Junior League of Baton Rouge Gift Basket item
Junior League of Baton Rouge Gift Basket
$25

Starting bid

The Junior League of Baton Rouge donated a gift basket including: 2 River Road Cook Books Drying Mat 2 Towels Tongs Pelican Towel 2 Pot Holders $75.00 value
$400 Credit towards a Jeaux Jumps Event Rental item
$400 Credit towards a Jeaux Jumps Event Rental item
$400 Credit towards a Jeaux Jumps Event Rental item
$400 Credit towards a Jeaux Jumps Event Rental
$100

Starting bid

Jeaux Jumps was the first business in town to offer modern, high-end, fashionable bounce houses that are stunning in photos and in person. Their event rental options include modern bounce houses, marquee letters, custom backdrops and more. This package includes a $400 credit towards event rental items. Jeaux Jumps is run by the husband and wife team Sunny and Tre. You may recognize Sunny from the Flower Fest planning committee, and Tre is an honoree this year. This pair always gives back to their community and Baton Rouge is lucky to have their contributions in business and philanthropy. www.jeauxjumps.com
Decision Critical Baton Rouge - Concierge Nursing- IV Bundle item
Decision Critical Baton Rouge - Concierge Nursing- IV Bundle item
Decision Critical Baton Rouge - Concierge Nursing- IV Bundle
$50

Starting bid

We’re bringing private nursing care to Baton Rouge and surrounding areas to massively impact healthcare and how you view wellness and recovery. We work together with patients and their medical teams to deliver the highest level of care in non-traditional situations and settings to suit your needs and aid in better health outcomes. We’re healthcare for your lifestyle. Personalized Nursing Care In Non-Traditional Settings We serve a variety of health and wellness needs to meet you where you are in your healthcare journey. From newborn to end-of-life and everything in between, our experienced mobile nurses are prepared to support you along the way. HOW IT WORKS: Here’s how we tailor our concierge nursing services to fit your needs: Mobile private duty nurses who come to you in your home or other location to provide care, as well as assisted physician office visits. We work collaboratively with your medical team to ensure optimal health outcomes. $255.00 value decisioncriticalbr.com (225) 320-1201 16265 Highland Road Baton Rouge, LA 70810
Teeth Whitening + Botox Bundle by Aesthetics by Design item
Teeth Whitening + Botox Bundle by Aesthetics by Design
$150

Starting bid

Joan H. Smith is a NP-C Nurse Practitioner, educator, and Allergan Medical Institute trainer of Juvederm, plus Botox injector with 20 yrs experience in aesthetics. You'll love your refreshed look when treatment is completed! Value $1160.00 (225)926-6689 7707 Old Hammond Hwy Suite B Baton Rouge, Louisiana 70809
Package of Five 60 Minute Massages- Kinetic Physical Therapy item
Package of Five 60 Minute Massages- Kinetic Physical Therapy
$50

Starting bid

Kinetic Physical Therapy, owned and operated by Lisa Jain, PT, DPT, OCS, CEAS, is a physical therapy practice offering unsurpassed service while restoring optimal function. Kinetic Physical Therapy utilizes a movement-based approach to provide comprehensive care. This unique concierge practice model allows patients to attain maximal results with customized, one-on-one treatment sessions. Specialized personal training and weight management programs are also offered at Kinetic Physical Therapy in order to provide a comprehensive approach to your care. Value: $675.00
Custom Shattered Champagne Bottle item
Custom Shattered Champagne Bottle item
Custom Shattered Champagne Bottle
$50

Starting bid

Custom Shattered Champagne Bottle Clear Broken Glass Epoxy Art Donated by Ashley Burke Designs Ashley Burke is located in Prarieville and is widely known as a sweet, talented artist who will create custom floral keepsakes from your own saved keepsake bottles. Ashley will wow you with her levels of creativity and professionalism as you work with her to preserve your special memories through art. Value $300.00 225.892.8868
$200.00 Gift Certificate - Curate item
$200.00 Gift Certificate - Curate item
$200.00 Gift Certificate - Curate
$25

Starting bid

Curate is a custom family photo gallery design house. Our five-stage process starts with an interior design focused consultation in your home and ends with full installation of your galleries while you relax. We help you beautifully decorate your home and bring your space to life with the images you already love. Our clients rave about how easy our process is. We do the heavy lifting of culling through your photos, mocking up to scale in our software, coordinating with your interior colors and finally, hanging frames with our artwork installers. Bid at the auction and let Curate create a timeless and beautifully designed photo gallery for your home! 🖼️✨ Value: $200.00 Any restrictions: No cash value, non-refundable, not combinable with other offers or items. Credit expires one year from auction date. Please contact Kate Byars at Curate soon to book your initial in-home consultation soon, as we do fill up in advance. May be applied as a credit to a full gallery wall design; framed pieces and artwork billed in addition. Gallery wall designs average $899.00 with framed pieces and artwork in addition.
Series of 3 Laser Hair Removal for Legs - the Face Place item
Series of 3 Laser Hair Removal for Legs - the Face Place
$75

Starting bid

The Face Place is dedicated to providing clients with the best possible facial aesthetic treatments available. Our experienced and highly trained staff are committed to delivering safe, effective results tailored to each individual’s needs and goals. Value: $1200.00 2031 Perkins Rd suite C Baton Rouge, LA 70808 225.256.2822
Custom Floral Keepsake Jewelry Dish - Ashley Burke Designs item
Custom Floral Keepsake Jewelry Dish - Ashley Burke Designs item
Custom Floral Keepsake Jewelry Dish - Ashley Burke Designs
$25

Starting bid

Custom Floral Keepsake Jewelry Dish Flower Preservation Donated by Ashley Burke Designs Ashley Burke is located in Prarieville and is widely known as a sweet, talented artist who will create custom floral keepsakes from your own arrangements. Ashley will wow you with her levels of creativity and professionalism as you work with her to preserve your memories through art. Value $50.00
Intro to a Specialty Coffee Class at Light House Coffee item
Intro to a Specialty Coffee Class at Light House Coffee item
Intro to a Specialty Coffee Class at Light House Coffee
$25

Starting bid

Come learn about the process from seed to cup, tour our roastery, learn about brew methods and technique, and taste some specialty grade coffees in this informative and fun educational experience. Class also includes a free drink after the class! Light House Coffee exists to serve the world through a Baton Rouge coffee experience. We provide an inviting space to sip on a cup of specialty coffee or other thoughtfully crafted beverage. Behind the counter, we carefully choose coffees and/or coffee roasters who source their beans as ethnically as possible. In 2023, we also started Light House Coffee Roasters. We are also intentional about hiring and training our staff in order to give opportunities to refugees who have come to our city. Value: $150.00 257 Lee Dr., Ste. O Baton Rouge, La 70808 225.636.2074 lighthousecoffeebr.com
Morpheus8 Face & Neck+Botox - Aesthetic Medicine & AntiAging item
Morpheus8 Face & Neck+Botox - Aesthetic Medicine & AntiAging
$100

Starting bid

Morpheus8 Face & Neck + 10 units of Botox from Aesthetic Medicine & Anti-Aging Clinics of Louisiana Whether you’re long-committed to aesthetic services or making your first appointment—find experts to discuss the unique care and treatments to meet your goals. Get your questions answered and discover new and effective options. This package includes both Botox (10 units) and one Morpheus8 treatment. What is Morpheus 8? Morpheus8 is a body sculpting process. Morpheus8 is a device that combines microneedling with radiofrequency technology for fractional resurfacing that stimulates collagen production. By targeting the deeper layers of the skin, the building blocks will reorganize themselves in a natural anti-aging process. Value: $2140.00 225.753.1234 8485 Bluebonnet Blvd Baton Rouge, LA 70810
Artwork by Louisiana Artist TJ Black item
Artwork by Louisiana Artist TJ Black
$50

Starting bid

TJ Black is a Louisiana artist who is known “to make things so never pauses and the brushes are always wet.” He specializes in custom pieces for people that want something specific, and also works on large scale murals. TJ says he makes “eye melting wall candy” and is also a musical artist. The piece for sale features repeated colorful imagery of a cat’s face and black handwriting of the word “abracadabra.” More of TJ’s words can be found on Instagram at @TJBlackTheArtist Value $680.00
Get Ready to Glow Kit + $50.00 Gift Card - Sugar Bronze item
Get Ready to Glow Kit + $50.00 Gift Card - Sugar Bronze item
Get Ready to Glow Kit + $50.00 Gift Card - Sugar Bronze
$25

Starting bid

It’s our “get ready to glow” kit! It includes a premium exfoliating mitt to prep the skin and leave your skin supple and soft. It also has our rapid tanning mousse and luxury application mitt- our signature solution will give you a beautiful bronzy glow in just a few hours Another item included is beyond bronze tanning lotion- full size and travel size - a hydrating lotion with our tanning solution to keep your skin hydrated and can extend your tan out to 2 weeks. All the items are in the perfect sized travel bag to store your tanning products and a $50 gift card to use towards a service at Sugar Bronze. Value: $200.00 225.362.0404 10859 Perkins Road Baton Rouge, LA 70810
Print of Louisiana Flora and Fauna - Frameworks Gallery item
Print of Louisiana Flora and Fauna - Frameworks Gallery
$25

Starting bid

Frameworks Gallery is donating this print depicting flora and fauna native to Louisiana. 13 x 20 in Custom framing for the Baton Rouge community for over 40 Years, FW Gallery opened its doors in 1976 and has continued to offer the finest custom framing services through the decades. Our large selection of framing options paired with quality craftsmanship and top notch customer service makes us Baton Rouge’s favorite frame shop! Our gallery aims to showcase regional contemporary artists and support our local art community. Value: $60.00
High Tea for 2 Experience at Plantry Cafe item
High Tea for 2 Experience at Plantry Cafe item
High Tea for 2 Experience at Plantry Cafe
$25

Starting bid

The Plantry Cafe is a plant-based food experience with roots in Baton Rouge, LA. Our focus is on health conscious clean eating without sacrificing flavor. Step into timeless elegance with friends and family as you enjoy a traditional tiered afternoon tea service featuring chef’s choice of tea sandwiches, almond flour biscuits with clotted cream, croissants, sweet or savory scones with The Preservatory jam, and a selection of our favorite pastries. Value: $168.00 225.505.7411 5454 Bluebonnet Blvd Baton Rouge, LA 70809
Get Fit Bundle with PepFit Health & Wellness item
Get Fit Bundle with PepFit Health & Wellness
$100

Starting bid

1st month of SERVICE for 1 person -Initial lab work Panel (Detailed blood work panel ordered to evaluate Health, hormones, vitamins) -4 Weeks Supply of PEPTIDE TREATMENT (either Tirzepatide, Semaglutide, CJC-1295, Sermorelin, or BPC-157 therapy treatment; Beginning dosage ONLY) -Medication Shipped Directly To You or In Office Pick Up -Medication supplies such as alcohol wipes, syringes, and injection kit -2 Week Follow up appointment with the Practitioner if needed -Practitioner monitoring of progress and use of 3D Shape Scale SHAPE SCALE; instantly get a 360 body view with measurements of Neck, Waist, Hips, Arms, Legs, Calves, Body Weight, BMI, Muscle Mass -1; Lipo Skinny Injections -Secure 24/7 portal messaging to your provider Value $450.00 Donated by PepFit Health and Wellness
30" x 30" Mixed Media Acrylic and Gold Leaf Painting item
30" x 30" Mixed Media Acrylic and Gold Leaf Painting
$25

Starting bid

Stunning 30" x 30" Mixed Media Acrylic and Gold Leaf Painting. Painted by Eric Fredericks. You need to see this one in person to see the depth of the blues and the gold leaf, so swing by the silent auction table! This piece would be a great addition to your home, or as an accent piece or conversation starter for your business. @artby_eric Value: $250.00
Fleurdefizz Bartending - Specialty cocktail delivery for 20! item
Fleurdefizz Bartending - Specialty cocktail delivery for 20! item
Fleurdefizz Bartending - Specialty cocktail delivery for 20! item
Fleurdefizz Bartending - Specialty cocktail delivery for 20!
$50

Starting bid

Private Parties: You can trust Fleur de Fizz to make sure the good times keep rolling at your private party! Book us for: - Mardi Gras balls - Retirement parties - Anniversary parties - Housewarming parties -Tailgates Weddings: With over 17 years in the Baton Rouge wedding industry, we are committed to the highest level of service at your reception! Let us manage the bar for your reception, bridal shower, rehearsal dinner, engagement party and more! Corporate Events: We're dedicated to providing exceptional service so your corporate event will be a memorable experience for all attendees. Birthday Parties: We bring the party! Let's chat about how to make your party's bar the most Instagram-worthy ever! Specialty cocktail deliver for 20! Includes freshly made pre-mixed cocktails, glassware, napkins, ice, garnishes and a stainless steel beverage bin to use for the evening. Choose from our menu of cocktails or work with us to craft your own. Value $300.00 https://www.fleurdefizz.com Text us at (225) 910-0057 or schedule a call at this link: https://martinianamobilebartending.hbportal.co/public/66b3a66da9148e00266d55c9/1-Schedule_a_call
Z Medium Chemical Peel item
Z Medium Chemical Peel
$50

Starting bid

Dr. Ann Zedlitz, also known as "Dr. Z," specializes in Aesthetic Dermatology and is devoted to providing excellent customized patient care. Having experienced skin struggles growing up, she has devoted her life's work to helping others avoid and overcome similar experiences. Dr. Z is dedicated to helping every patient look and feel their best. Value:$500.00
$500 Gift Certificate from Inject Studio item
$500 Gift Certificate from Inject Studio
$25

Starting bid

Inject Studio is offering two areas of Botox injections. At Inject Studio, we combine advanced techniques with a personalized approach to enhance your natural beauty. Our goal is to deliver subtle, effective results that help you look and feel your absolute best. Whether you’re seeking wrinkle-smoothing treatments, volume restoration, or a brighter complexion, our expertise ensures every service is tailored to your unique needs. From your initial consultation to your personalized treatment plan, we prioritize your comfort, safety, and satisfaction. Our Baton Rouge practice offers a spa-like environment where modern aesthetics meet the art of refinement. Discover how we can help you achieve a radiant, youthful look with treatments designed to enhance—not alter—your natural features. Value: $500.00 Precision Botox, Fillers, & Skin Treatments by Kristi Robert Our precision injections address: Forehead lines Frown lines (glabellar) Crow’s feet Brow lifts for a refreshed appearance Neck lines and platysma bands Gummy smile correction Jawline slimming and facial contouring Excessive sweating (hyperhidrosis) treatment 225.335.5455 3535 Perkins Rd. Suite 350 Baton Rouge, LA 70809
Permanent Jewelry from EverGlow item
Permanent Jewelry from EverGlow
$25

Starting bid

Choose the chain, choose the charm and make it permanent. Everglow is donating permanent jewelry. The definition & message of Everglow is “reclaiming hope.” What is permanent jewelry? It simply has a welded clasp. Welding your jewelry is painless, quick and easy. If you ever need it taken off, EverGlow can snip the jump ring and have it rewelded later on if needed. Value: $60.00
$500.00 Gift Certificate - Laser Hair Removal - Ash & Oak item
$500.00 Gift Certificate - Laser Hair Removal - Ash & Oak
$25

Starting bid

More than just beauty treatments, we provide a pathway to self-renewal and confidence. Our studio specializes in bespoke services, offering customized solutions tailored to your unique needs—enhancing your natural beauty. Value: $500.00
$100 Gift Certificate to Heather V's Cafe item
$100 Gift Certificate to Heather V's Cafe
$25

Starting bid

Welcome to Heather V's Cafe, your go-to destination for delicious dining experiences in Baton Rouge, LA. Since 2011, we have been committed to providing a warm and inviting atmosphere where you can enjoy a variety of culinary delights. From fresh salads to mouthwatering deli sandwiches, our menu is crafted with care using only the finest ingredients. Join us for a satisfying lunch or a quick bite to eat. Come visit Heather V's Cafe today and treat yourself to a memorable dining experience.Heather Vs Cafe, located at 3655 Perkins Rd, Baton Rouge, Louisiana, is a must-visit spot for café-lovers. Value: $100.00
$100 Gift Certificate to Mimosa Handcrafted item
$100 Gift Certificate to Mimosa Handcrafted
$25

Starting bid

For over 16 years, we've created bronze, sterling silver, and 14K gold in our South Louisiana studio. We use lost-wax casting to create designs inspired by landscape, culture, and the human experience. Our in-house team creates each piece from start to finish. We are committed to bringing you only the best, highest-quality, fairly-priced, locally handcrafted jewelry. At our core, we at Mimosa believe that we are given to give. That's why our "Goods for Good" initiative was started! 1% of any online purchases go to a cause of your choice. Over the years, we have been able to donate over $130,313 to causes including The Flower Fest. Value: $100.00
6 Month Membership - Neighborhood Barre item
6 Month Membership - Neighborhood Barre
$50

Starting bid

At Neighborhood Barre we pride ourselves on creating a space and a community, where women can come to enjoy a low-impact, yet highly effective workout, free of judgment and full of support and encouragement! The best part? We offer multiple class formats to meet your cardio and strength needs, along with other like minded women who call Nb Baton Rouge their happy place. Value: $695.00
1 Month Red Light Therapy + 30 minute massage item
1 Month Red Light Therapy + 30 minute massage
$25

Starting bid

Integrative Spine and Pelvic Health is offering 1 month LED red light therapy + 30 minute clinical massage. This concierge boutique-style therapy clinic focuses on restoring your body. Value $270.00 Integrative Spine and Pelvic Health is donating 1 month red light therapy. Red light therapy is offered as part of your physical therapy sessions and also as individual sessions to enjoy on your own in our red light relaxation room. Learn about the many health benefits received from red light therapy: IMPROVES SKIN HEALTH ● Generates production of collagen ● Increased tissue repair ● Reduction in appearance of fine lines, wrinkles and scars PROMOTES CELLULAR HEALTH ● Stimulates collagen production ● Strengthens hair and improves skin elasticity ● Promotes connective tissue health IMPROVES CIRCULATION ● Dilates blood vessels for increased flow ● Protects red blood cells and platelets REDUCES RECOVERY TIME ● Accelerates muscle repair ● Stimulates mitochondria and stem cells for faster recovery REDUCES INFLAMMATION ● Soothes sore muscles, joint pain and arthritis ● Eases symptoms associated with autoimmune diseases, spinal cord and traumatic brain injuries INCREASES FERTILITY ● Increases testosterone production ● May stimulate the brain's pineal gland REDUCES PAIN ● Eases joint stiffness and soreness ● Diminishes inflammation ● Reduces muscle spasms
Lash Extensions by Urban Lash item
Lash Extensions by Urban Lash item
Lash Extensions by Urban Lash
$25

Starting bid

Urban Lash is a woman-owned and operated eyelash extension studio in Baton Rouge, LA, specializing in lash extensions, lash lifts, brow grooming, and brow lamination, offering personalized, one-on-one services in a clean and professional environment. Value:
Eye Lash Lift & Tint at Urban Lash item
Eye Lash Lift & Tint at Urban Lash item
Eye Lash Lift & Tint at Urban Lash
$25

Starting bid

Urban Lash is a woman-owned and operated eyelash extension studio in Baton Rouge, LA, specializing in lash extensions, lash lifts, brow grooming. Urban Lash features brow lamination and is known for offering personalized, one-on-one services in a clean and professional environment. Urban Lash has been Baton Rouge’s go-to studio for lashes and brows since 2012! From flawless extensions to perfectly tailored brows, they will enhance your natural beauty and take your selfies to the next level. Their expert team personalizes every service to suit your individual style, ensuring you leave feeling confident and stunning. Urban Lash is committed to providing a luxurious and comfortable experience. It all begins with Edda Cloud® ergonomic salon beds from Plush and Oak, designed specifically for lash services. These premium beds are expertly crafted to deliver exceptional support and comfort. The hand-stuffed pillowy flutes, paired with patented ergonomic support, relieve pressure on the lower back, offering a cloud-like sensation throughout your service. Whether you’re there for lashes or brows, Edda Cloud® beds ensure your time with us is as restful and rejuvenating as possible. Value:
$100.00 Gift Certificate to Cecelia Creole Bistro item
$100.00 Gift Certificate to Cecelia Creole Bistro
$25

Starting bid

Louisianans often find ourselves bragging about our cuisine. Creole food is a blend of the various cultures of New Orleans including Spanish, French, Italian, African and Caribbean, to name a few. Cecelia Creole Bistro is the only place to get true Creole food is in Louisiana, or at least in someone from Louisiana’s kitchen. Come reste un peu (stay awhile) in Downtown Baton Rouge & visit Chef Mark Reilly's Creole kitchen. Value: $100.00
$500.00 Gift Card Towards a New Closet - Inspired Closets item
$500.00 Gift Card Towards a New Closet - Inspired Closets
$50

Starting bid

Baton Rouge's Custom Closet Experts At Inspired Closets, we design custom solutions that are both practical and beautiful. DESIGN SERVICES From start to finish, your designer will guide you through the process offering expert advice and making it fun and easy to design a closet that's both practical and beautiful. INSPIRING SHOWROOM Our showrooms are where you can get ideas and see our work. Walk through closets, see design options, open drawers and doors, and get to know our team. Our showrooms are also where you can experience Envision by Inspired Closets, augmented reality technology. See every shelf, drawer, and design decision you make before you commit to buy. TECHNOLOGY THAT BRINGS YOUR DESIGN TO LIFE You'll see 360-degree views of your space before the design is finalized. PROJECT MANAGEMENT We coordinate every detail of your project so that you don't have to be the project manager. Value: $500.00
Jennifer Behr Rowena Earrings with Sachin & Babi Clutch item
Jennifer Behr Rowena Earrings with Sachin & Babi Clutch
$75

Starting bid

Proper & Co have donated this beautiful earring and clutch set. The Rowena Stud Earrings by Jennifer Behr Rowena are earrings showcasing a single golden floral stud. Paired with the Sachin & Babi On The Rocks Clutch - Noir Wildflower are the perfect finishing touch for your look. Value: $593.00
UltraClear 3D MIRACL Treatment at Dr. Jane Olson MD - $900 item
UltraClear 3D MIRACL Treatment at Dr. Jane Olson MD - $900
$50

Starting bid

3DMIRACL™ is a mild ablative laser treatment with quick healing and minimal to no downtime. After the treatment, your skin will be pink for a few days but moisturizer and sunscreen may be applied the following day. The 3DMIRACL™ treatment produces a healthy skin “glow” while helping to reduce fine wrinkles and lines, skin discoloration, and improves overall skin texture. The ideal candidates for 3DMIRACL™’ treatments are for those of all ages and skin types with mild to moderate sun damage and/or aging changes who would like to effectively improve the appearance of their skin with minimal discomfort, downtime, or recovery. At Jane Olson MD we strive to be a culture of quality and expertise, have a personal connection with our patients and offer individualized service. We believe each patient can be the most attractive and authentic version of themselves at every decade. And that aging well can be associated with beauty, vitality and confidence by considering our patient’s lifestyle and goals. Aesthetic treatments designed just for you! Value: $900.00 225.766.0005 8440 Bluebonnet Blvd Baton Rouge, LA 70810
Private Shopping Party at Wanderlust by Abby item
Private Shopping Party at Wanderlust by Abby
$25

Starting bid

Wanderlust by Abby in Baton Rouge offers private shopping parties, allowing you to invite at least six friends for a unique, intimate shopping experience with a 25% discount and refreshments included. Here's a breakdown of the Wanderlust by Abby private shopping party: What: A private shopping experience at Wanderlust by Abby, a boutique in Baton Rouge. How it works: You can book a private party and invite at least six friends for a relaxed, intimate shopping experience. Benefits include: Discount: Enjoy a 25% discount on the entire boutique. Refreshments: Sip and shop with complimentary refreshments. Intimate Setting: A chance to browse and try on clothing in a more relaxed, personal environment. Value: $250.00
$100.00 Gift Certificate at Pizza Art Wine item
$100.00 Gift Certificate at Pizza Art Wine
$25

Starting bid

Pizza Art Wine is more than a pizzeria, it's a food and cultural hub nestled in Ichiban Square in the heart of Baton Rouge. Founded by model and actress Yilena Hernandez, Pizza Art Wine offers authentic Italian cuisine with a curated selection of local and international wines. Value: $100.00
Queen of Sparkles - Set of Your Choice #1 item
Queen of Sparkles - Set of Your Choice #1
$50

Starting bid

Queen of Sparkles is committed to helping every woman shine a little brighter. The brand is known to help you dress to be your most vibrant, unapologetic self. Add a little sparkle to your life with any set of your choice. ✨ Check out the current design lines and options at queenofsparkles.com. Please note that we have two sets available for purchase as separate auction items... so yes, you and your bestie, you and your daughter, or you and your mother can get matching sets if you choose to buy both. Why not splurge? Why not sparkle? Value: $325
Queen of Sparkles - Set of Your Choice #2 item
Queen of Sparkles - Set of Your Choice #2
$50

Starting bid

Queen of Sparkles is committed to helping every woman shine a little brighter. The brand is known to help you dress to be your most vibrant, unapologetic self. Add a little sparkle to your life with any set of your choice. ✨ Check out the current design lines and options at queenofsparkles.com. Please note that we have two sets available for purchase as separate auction items... so yes, you and your bestie, you and your daughter, or you and your mother can get matching sets if you choose to buy both. Why not splurge? Why not sparkle? Value: $325
Private Pilates Party at Evolve Studio for up to 10 people item
Private Pilates Party at Evolve Studio for up to 10 people
$50

Starting bid

At Evolve we are a family of instructors, motivators, and coaches. Each and every one of our instructors are passionate about wellness, and we practice what we preach! Come hang with us and get your SBS on. You'll feel right at home. Value: $550.00
Leela Yoga - Package #1 item
Leela Yoga - Package #1
$50

Starting bid

Leela Yoga is offering: 1 year unlimited yoga classes A yoga mat and carrying bag + Leela necklace Value: $2000.00 Leela Yoga Lifestyle, a community-focused yoga studio in Baton Rouge, LA, offers a variety of yoga classes, including Vinyasa flow, beginners, restorative, and more, aiming to make yoga accessible to everyone through mindfulness and movement therapy. 225.205.3438 7215 Highland Rd
Leela Yoga - Package #2 item
Leela Yoga - Package #2
$25

Starting bid

Leela Yoga is offering: Package of 10 classes (3 month expiration) Yoga Mat with carrying bag + Leela necklace Value: $280 Leela Yoga Lifestyle, a community-focused yoga studio in Baton Rouge, LA, offers a variety of yoga classes, including Vinyasa flow, beginners, restorative, and more, aiming to make yoga accessible to everyone through mindfulness and movement therapy. 225.205.3438 7215 Highland Rd
Leela Yoga - Package #3 item
Leela Yoga - Package #3
$25

Starting bid

Leela Yoga is offering: 2 Private Lessons 3 Passes to any class at the studio (3 month expiration) Yoga Mat with carrying bag + Leela necklace Value: $375.00 Leela Yoga Lifestyle, a community-focused yoga studio in Baton Rouge, LA, offers a variety of yoga classes, including Vinyasa flow, beginners, restorative, and more, aiming to make yoga accessible to everyone through mindfulness and movement therapy. 225.205.3438 7215 Highland Rd
Leela Yoga - Package #4 item
Leela Yoga - Package #4
$25

Starting bid

Leela Yoga is offer a private group party for up to 10 people. This can be at the studio or your property of choice. The session be for a corporate event, employees, birthday, wedding or any event of your choice. Value: $200.00 Leela Yoga Lifestyle, a community-focused yoga studio in Baton Rouge, LA, offers a variety of yoga classes, including Vinyasa flow, beginners, restorative, and more, aiming to make yoga accessible to everyone through mindfulness and movement therapy. 225.205.3438 7215 Highland Rd
Cut and Color - by Kristin Gordon item
Cut and Color - by Kristin Gordon
$25

Starting bid

Kristen Gordon has donated an amazing hair service, featuring both a cut and color from a widely known professional stylist. Value: $85.00
1 month unlimited yoga at Grace Yoga item
1 month unlimited yoga at Grace Yoga
$25

Starting bid

Grace Yoga + Pilates in Baton Rouge is a yoga and Pilates studio that offers a variety of classes for all levels. Grace Yoga + Pilates aims to empower individuals through movement, healing, and transformation, while fostering a supportive and fun-loving community. Value: $175.00 225.256.5965 7384 Highland Rd.
Custom-painted Blue Felt Hat with Pearl Details item
Custom-painted Blue Felt Hat with Pearl Details item
Custom-painted Blue Felt Hat with Pearl Details item
Custom-painted Blue Felt Hat with Pearl Details
$25

Starting bid

A blue felt hat that is custom painted with acrylics and pearl details by Jolie Blon Custom Creations. Value $185 Custom acrylic painted; blue felt hat with pearl details
$168.00 Gift Certificate to Whydrate - Certificate #1 item
$168.00 Gift Certificate to Whydrate - Certificate #1
$25

Starting bid

Whydrate of Baton Rouge offers various vitamin and medication therapies as well as straight hydration, minerals, and electrolytes to help you reach your health goals. Note that Whydrate is offering 2 giftcards. Value $168.00 225.308.1255 660 Arlington Creek Centre Dr
$168.00 Gift Certificate to Whydrate - Certificate #2 item
$168.00 Gift Certificate to Whydrate - Certificate #2
$25

Starting bid

Whydrate of Baton Rouge offers various vitamin and medication therapies as well as straight hydration, minerals, and electrolytes to help you reach your health goals. Note that Whydrate is offering 2 giftcards. Value $168.00 225.308.1255 660 Arlington Creek Centre Dr
3 Blowouts for hair from Kayla Marion at Salon Brushed item
3 Blowouts for hair from Kayla Marion at Salon Brushed
$35

Starting bid

Kayla Marion, a phenomenal hair stylist at Salon Brushed + Boutique in Prarieville, is offering 3 blowouts in a single package! Her salon is conveniently located in Prairieville - and is only minutes from Baton Rouge, Dutchtown, & Gonzales. Kayla will make you look phenomenal and eye-catching for your next corporate event, wedding, date night, or any other occasion where you need to turn heads with stunning hair. @kaylamarionhair Booking at www.vagaro.com/us04/salonbrushed/staff. 17900 Airline Hwy Suite C Prairieville, LA 70769 225.744.8200 Value: $135
- D1 Training item
- D1 Training item
- D1 Training
$35

Starting bid

OUR TRAINING PROGRAMS At D1, we believe in training the entire body as a unit to produce optimal human performance. No gimmicks, no fads; we utilize trusted and proven training techniques used to build the world's best athletes and deliver them in age-appropriate programs led by our expert coaches. Nothing at D1 is random. Every workout, every day follows a strategic 8-week training cycle that is meticulously planned and backed by sports science. At the heart of our 54-minute workouts is our proprietary 5-Star Training Program system, where all workouts follow a specific progression of: Dynamic warm-up Performance Strength training Core and conditioning Cool down What began as training solely for the aspiring youth athlete matured into fitness training for adults as well, with all who participate in the D1 Training process moving aggressively towards their goals. Now, it is no longer Will’s presence on the turf fueling the growth of D1 but the thousands of athletes dedicated to their training and capturing their goals. ATTAIN MAXIMUM PERFORMANCE At our training facility, we train the entire body for optimum performance. We are not like any ordinary gym and offer the tools and resources needed to reach—and then exceed—your goals. Specialized Facility Every D1 training facility offers multilayered turf and customized equipment that’s found in Division 1 Universities. We also offer on-site therapy, weight rooms, retail centers, and more. Sports Science Backing D1’s core 5-Star Training Program is designed by a national training panel and updated every eight weeks. D1 then layers skills training on top of the workout to create a program for anyone serious about reaching a goal. Periodized Workouts Daily workouts designed around the concept of periodization means that each week builds on the previous one to achieve targeted, specific goals. MEMBERSHIP D1 Training is a membership-based state-of-the-art training facility. We offer one-on-one training, group activities that encourage goal setting, and an environment that promotes achievement—all at a competitive price. Value: 225.460.4753 6401 Bluebonnet Blvd Ste 505 Baton Rouge, LA 70836 www.d1training.com
Private Wine Class for 20 item
Private Wine Class for 20 item
Private Wine Class for 20
$100

Starting bid

Treat your friends, family, and fellow wine lovers to a private wine class for up to 20 people in the classroom of our store Total Wine & More will host an event that is certain to impress you and your guests. Enjoy a tour of the land, and learn about the famed appellations and grape varietals that make each region so unforgettable. Taste a variety of our premium, hand-selected wines, and discover hidden treasures from the wine region of your choosing. One of our wine experts will present and discuss each delicious wine during your two-hour class, which can be arranged as a seated class-style or more casual walk-around event. Total Wine & More will provide all necessary stemware and educational handouts for tasting notes. Value - $600.00 Caveats: *It is important for the recipient to be given the original certificate to ensure they understand the redemption policy for the Private Wine Class. **New Jersey Customers: If this certificate is redeemed in one of our New Jersey stores, customers will only taste four wines per state law instead of eight. While the education experience is still the same, the value of a donated Private Wine Class in New Jersey is $300, not $600. 7074 Siegen Lane Baton Rouge, LA, 70809 (225) 910-8506 totalwine.com
$250 Mary Kay Gift Certificate item
$250 Mary Kay Gift Certificate
$25

Starting bid

Mary Kay gift certificate to Shop My Mary Kay store. An iconic brand isn’t built in a day. For more than 60 years, Mary Kay Inc. has empowered women while changing the world of business. Sustainability has deep roots in the Mary Kay story and has been integral to our company culture from the beginning. Mary Kay’s mission as well as its approach to sustainability and corporate social responsibility exemplify what positive impact means for Mary Kay, Independent Beauty Consultants, their customers, and the planet. We never compromise when it comes to the quality and safety of our products. We make product decisions based on scientific fact, not opinion. We push the boundaries of innovation to consistently surprise and delight you. We always put you first. Value $250.00
$150 Custom Wreath item
$150 Custom Wreath item
$150 Custom Wreath
$25

Starting bid

Custom Wreath from the Sky’s the Limit Creations and Designs Value $150.00
Sherri Hill Spring 2025 Mikado Ball Gown - Talk Formals item
Sherri Hill Spring 2025 Mikado Ball Gown - Talk Formals
$50

Starting bid

Sherri Hill Spring 2025 Mikado ball gown with sheer corset bodice and 3D flower skirt. Donated by Talk Formals Value $698.00 You have found Baton Rouge's newest luxury dress shop! TALK formals is a locally owned high-end formal wear boutique specializing in designer gowns perfect for Prom, Pageants, Balls, and Galas. From high school events to mother of the bride/groom; let TALK formals dress you for your next special occasion. 7632 Old Hammond Hwy Baton Rouge, Louisiana 70809 225-427-0514
Sound Bath at Ekhos Sound Healing - for private group or one item
Sound Bath at Ekhos Sound Healing - for private group or one
$25

Starting bid

Private group (or one on one) sound bath at Ekhos Sound Healing. Ekhos Sound Healing offers private sound baths in your home, at events, or any location of your choice—perfect for personal relaxation, group gatherings, and corporate events. Sound healing harnesses the principles of entrainment, where the rhythmic vibrations of the crystal bowls synchronize with the body’s natural frequencies, promoting deep relaxation and holistic well-being. Scientifically, this practice is rooted in the idea that every cell in our body has its own unique frequency, and exposure to harmonious external frequencies can facilitate cellular healing and balance. Join Ekhos Sound Healing and embark on a journey to harmonize your mind, body, and spirit, guided by the transformative power of sound. Value: Who can put a price on peace and harmony?
Custom Hand-Crafted Walnut Charcuterie Board - Oak + Edge item
Custom Hand-Crafted Walnut Charcuterie Board - Oak + Edge
$25

Starting bid

Elevate your entertaining with this exquisite, hand-crafted solid walnut charcuterie board, made by the incredibly skilled artisan, David Raney of Oak + Edge Woodworking. Featuring a beautifully engraved Flower Fest logo, this unique piece serves as a lasting reminder of the unforgettable moments shared at Flower Fest. Oak + Edge Woodworking offers custom cabinetry and furniture services for personalized solutions for your home or office. Their skilled craftsman will work with you to create beautiful functional pieces that perfectly fit your space and style. Value $150.00 www.oakandedgewood.com
Milestones Package by Butterflies of Hope item
Milestones Package by Butterflies of Hope
$50

Starting bid

Butterflies of Hope has graciously donated a Milestones package. Milestone Sessions are done throughout a baby's first year to capture the milestones they reach along the way. Time goes by so fast and it is hard to remember the first year! The changes happen so quickly and you can't ever get them back... all of the tiny features of the newborn... tiny ears, toes, fingernails, peach fuzz and hairy ears... the 3 month first smiles and tummy time, 6 month tummy time and pushing up, trying to sit and roll and that emerging personality... 9 months pulling up, crawling, and one year walking and cake smashing. It is a year of greatness that I promise you will want captured! Value $400.00 https://butterfliesofhopephotography.com/your-boh-experience
Hand-painted Jean Jacket - Size Medium item
Hand-painted Jean Jacket - Size Medium item
Hand-painted Jean Jacket - Size Medium
$25

Starting bid

Hand-painted Jean Jacket - Size Medium You will get so many heads turning with this stunning hand-painted jean jacket. Pastel flowers cover the shoulders and entire back of the jacket. This gorgeous bouquet on jean is a custom, wearable piece of art. Value $125
Video Shoot + 1 Deliverable in MP4 by Lana Oliver Production item
Video Shoot + 1 Deliverable in MP4 by Lana Oliver Production
$175

Starting bid

Lana Oliver Production creates amazing, memorable video products. Compelling visuals. Cinematic storytelling. Results-driven video production. We craft cinematic, high-impact videos that don’t just look great—they drive results. Whether you need to win high-stakes legal cases, elevate your brand’s credibility in healthcare, or train and showcase your construction teams with precision, we create videos that work as hard as you do. Yes, you've seen our work for lawyers, healthcare professionals, and construction companies here in South Louisiana. $2000 Value
"My Sweetheart" by Betty Efferson item
"My Sweetheart" by Betty Efferson
$100

Starting bid

"My Sweetheart" 24x18 Inks, Oils, and Acrylics on Canvas By Betty Efferson Valued $850
Endlessly Linked Bracelet item
Endlessly Linked Bracelet
$20

Starting bid

A beautiful bracelet from Endlessly Linked. $42 value
"That Love Feeling" by Oliver Gal - Abstract Print item
"That Love Feeling" by Oliver Gal - Abstract Print
$25

Starting bid

"That Love Feeling" Abstract Graphic Art on Wrapped Canvas by Oliver Gal 36' H x 54' W Value $175.00 Donated by Jam Redmond
$40 Gift Card to Ethan's Closet item
$40 Gift Card to Ethan's Closet
$15

Starting bid

$40 Gift Card to Ethan's Closet $40 value
The Newbies Mint Tea Kit item
The Newbies Mint Tea Kit
$20

Starting bid

This Newbies Mint Tea Kit's six blends are designed to nourish your body and soul. $50 value
Gleaux Tropics Basket item
Gleaux Tropics Basket
$25

Starting bid

Flamingo Reusable Basket contains the following: 1 Free In-Studio Spray Tan Blanket Candle Flamingo Tumbler 2- Detox Bath Salts 2- Spa headbands Hair Ties Exfoliating Gloves Face Mask Eye and lip mask Shower steamers Flamingo bracelet Flamingo key chain Value $200.00 Donated by Gleaux Tropics
"Drinks And Spirits Champagne for Days" by Oliver Gal item
"Drinks And Spirits Champagne for Days" by Oliver Gal
$25

Starting bid

"Drinks and Spirits Champagne For Days" Print by Oliver Gal 30" H x 45" W Value $205.00 Donated by Jami Redmond

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!