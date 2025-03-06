eventClosed

F.L.O.W.S.'s Silent Auction Fresh Mode Fest

DJ A-L: Vinyl Sets item
DJ A-L: Vinyl Sets
$20

DJ A-L: Vinyl Sets: Retro-Respect Boom Bap Box Vinyl Set: Includes 5 x 7" Vinyl Records "Bragg Town" By DJ A-L Feat. Camp Lo 7" Blue Flexi-Disc Vinyl "DWYCK" Gang Starr Nice & Smooth Tribute By DJ A-L 7" Clear Vinyl "Family & Loyalty" Gang Starr, Eric B & Rakim Tribute By DJ A-L 7" Gold Vinyl "Talk To 'Em" By Craig G, Sadat X & DJ A-L 7" Highlighter Yellow Vinyl "Back 2 Life" By DJ A-L 7" White Vinyl”
Artex: Original Artwork by Eligh item
Artex: Original Artwork by Eligh
$20

“Artex” I grew up a huge NeverEnding Story fan. Watching the hero’s horse Artex die was traumatic! So this piece was my dedication to that film, and that emotional rollercoaster it took me on as a kid. -Eligh https://www.elighmusic.com/art-shop
Original Artwork by Chris Haven (Secret Skwadron) item
Original Artwork by Chris Haven (Secret Skwadron)
$20

“Test City” 8” x 10” Acrylic on canvas https://www.secretskwadron.com/chris-haven.html
Enigma Now: Original Artwork by Eligh item
Enigma Now: Original Artwork by Eligh
$20

“Enigma Now” This was a recreation of my album cover for Enigma. Commissioned by a huge supporter. I wanted to maintain the original vibe, while adding big color in the background. -Eligh https://www.elighmusic.com/art-shop
“Rugged & Raw” By Menelik Marutle Aka FINE$$E item
“Rugged & Raw” By Menelik Marutle Aka FINE$$E
$20

“Rugged & Raw” By Menelik Marutle Aka FINE$$E Experimental Photography 13x19” Inches Signed, Numbered & Dated * Not framed, plastic & backing for protection
FamBAM Productions Silent Disco Rental item
FamBAM Productions Silent Disco Rental
$50

FamBAM Productions Silent Disco Rental FamBAM Productions is more than just entertainment—we are a movement dedicated to bringing people together through music, community service, and unforgettable experiences. With a passion for giving back, we create inclusive and engaging events that uplift our community while keeping the party going. **Package Value: $700** This exclusive silent auction item includes a silent disco rental package featuring 50 wireless headphones and 3 transmitters, allowing up to three DJs or playlists to be broadcast simultaneously. Whether for a private party, corporate event, or community gathering, silent disco is a unique and immersive way to celebrate without noise restrictions! Take your event to the next level with FamBAM Productions—we bring the energy, the vibe, and the unforgettable memories. Book us for your next party and let’s create something amazing together! *DJ and photo/video services are available separately.* Adrian Garcia CEO 303-520-0334
Embodied Astrology: Expanded Year Ahead Reading item
Embodied Astrology: Expanded Year Ahead Reading
$10

Embodied Astrology: Renee Sills: 2025 year ahead extended readings. Winner: send an email to [email protected] to claim your reading https://www.embodiedastrology.com/2025-expanded-year-ahead-readings
Bboy Factory 10 Class Punchcard item
Bboy Factory 10 Class Punchcard
$10

Bboy Factory: 10 class punch card Value: $130 Description: Bboy Factory is Colorado’s original Breakdance studio. Our punchcard is good for 10 classes on our weekly schedule for 6 months and can be used by an individual or shared among family members.
1-hour bodywork session (*for a human with a womb) item
1-hour bodywork session (*for a human with a womb)
$20

Artistry of Remembering, LLC 1-hour bodywork session (*for a human with a womb) Earth-Rooted Integrative Bodywork Reconnect-Restore-Replenish with Jennie Gershater-Lopez Contact Jennie to schedule Email: [email protected] Phone number: (303) 827-4278 Longmont
Honey Bee Herbals: Herbal First Aid Bundle item
Honey Bee Herbals: Herbal First Aid Bundle
$10

Honey Bee Herbals: herbal first aid bundle: Herbal Trauma Oil Forest Salve Garden Salve Yarrow Hydrosol
Join Miriam Parker for Transformative 1-on-1 Coaching item
Join Miriam Parker for Transformative 1-on-1 Coaching
$10

Join Miriam Parker for a Transformative 1-on-1 Coaching Session. With over 15 years of experience in Buddhist philosophy, meditation, and physical training—including yoga, breath work, Pilates, and Gyrotonics—I bring a unique interdisciplinary approach to my coaching. My background as a dancer and artist fuels my passion for movement and expression, guiding clients to integrate their physical and mental selves. Each session is tailored to explore what is essential for you, allowing us to focus on either the physical body, meditation, or a blend of both. Together, we will navigate your journey towards internal integration, empowering you to manifest the world you wish to see.
Astrological Reading with Ramon Parish item
Astrological Reading with Ramon Parish
$10

Experiential embodied astrological reading exploring life cycles character and destiny potentials. 60-90 mins Value $175
Artist Counseling Session for Poets/Musicians/Writers item
Artist Counseling Session for Poets/Musicians/Writers
$10

Join OWL for an artist counseling sesh for poets/musicians/writers 💚 Contact: [email protected]
1:1 Coaching Session with Katharina Norden item
1:1 Coaching Session with Katharina Norden
$10

https://www.katharinanorden.com/ 1:1 coaching 90 mins session $350 value
“Good Luck" art canvas bag and a 6-pack of greeting cards w/ item
“Good Luck" art canvas bag and a 6-pack of greeting cards w/
$10

Chris Huang of Yellow Lotus: “Good Luck" art canvas bag and a 6-pack of greeting cards w/envelopes Value $55 (720) 339-6359
College Advising and Application Prep item
College Advising and Application Prep
$10

Rachel Josephs will provide two 60-minute sessions to a high school sophomore, junior or senior to advise on college list making, college essays and short answers, and activities for the college application process. $400 value [email protected]
1:1 Life & Leadership Coaching with Katharina Norden item
1:1 Life & Leadership Coaching with Katharina Norden
$10

Life & Leadership Coaching for Changemakers at personal or professional thresholds. 90min Single Coaching session where we focus on embodiment of your full potential as a leader in your community or organization. https://www.katharinanorden.com/ 1:1 coaching 90 mins session $350 value
Huichol Beaded Earrings Indigenous Art Hand Made item
Huichol Beaded Earrings Indigenous Art Hand Made
$10

Huichol Beaded Earrings Indigenous Art Hand Made from Siri Martinez
Natural Highs Quit Kit item
Natural Highs Quit Kit
$5

Natural Highs Quit Kit This Natural Highs Quit Kit was created by teens in Natural Highs for anyone who would like to quit any addiction: vaping, smoking or any other addiction. The Quit Kit can also be used for anxiety and any other triggers that lead to unhealthy habits. The Quit Kit contains lot of healthy alternatives for moments of cravings or triggers and lots of resource cards for free resources. Naturalhighs.org is an interactive strengths-based Prevention/Intervention Peer Mentor Program that is co-created by teens to empower teens and their communities around healthy lifestyle choices and creating a positive peer culture. Our MISSION is to empower teens and adults to become inspired leaders around healthy lifestyle choices and to work for positive change and social justice especially around substance abuse & mental health issues in their communities. More info: NaturalHighs.org & Boulderacudetox.org
Traditional Fair-Traded Yerba Mate Gourd & Bombilla item
Traditional Fair-Traded Yerba Mate Gourd & Bombilla
$5

Traditional Fair-Traded Yerba Mate Gourd & Bombilla The Yerba Mate Ritual started in South America and is now used all over the world for people to celebrate their respect, friendship and connection. Yerba Mate is one of the most nutritious plants on the planet and contains the full spectrum of amino acids and many other nutrients that are beneficial for physical and emotional health. Because of all the many brain and body boosting properties of Yerba Mate it is a really wonderful healthy alternative to addictive substances. This traditional Yerba Mate Gourd and Bombilla Set was handcrafted and fair-traded by indigenous people in collaboration with Guayaki. Naturalhighs.org is an interactive strengths-based Prevention/Intervention Peer Mentor Program that is co-created by teens to empower teens and their communities around healthy lifestyle choices and creating a positive peer culture. Our MISSION is to empower teens and adults to become inspired leaders around healthy lifestyle choices and to work for positive change and social justice especially around substance abuse & mental health issues in their communities. More info: NaturalHighs.org & Boulderacudetox.org More info on Yerba Mate: www.Guayaki.com
Mi Chantli 5-Class Punchcard item
Mi Chantli 5-Class Punchcard
$10

Mi Chantli 5-Class Punch Card Mi Chantli is a movement and arts sanctuary in Boulder, Colorado. Our main goal is to cultivate community and give dancers, poets and artists a place to be. We are also proud to say that this studio is BIPOC owned. Chantli is an Aztec word that means home, and the message that we are trying to share is that Mi Chantli es tu Chantli. Mi Chantli is a place for everyone no matter your age, gender, ethnicity or skill set there is a class for everybody. We mainly focus on Hip Hop dance classes but we also offer anything from Contemporary to K-Pop! We offer a range of drop-in dance classes: * Breaking * House * Waacking * Hip Hop * Popping * Contemporary * Strength + Mobility * Capoeira * Burlesque * K-Pop
Cutest & Cozy Beanie: Junkyard Social item
Cutest & Cozy Beanie: Junkyard Social
$5

Cutest & Cozy Beanie WHY IS THIS THE BEST NOGGIN WARMER? Imagine a black beanie so snug it feels like a warm hug for your head. A fleece lining that keeps your head cozy while your ideas percolate. A fuzzy (removable) pompom right on top and our logo on the brim so you can rep (insert your favorite junkyard adjective here) wherever you go! Bonus: Your purchase helps support your favorite baby nonprofit! Possible adjective choices: gritty, silly, sciencey, artsy, playful, inventive, creative, open… BTW we’d love to hear your fav adjective if it’s not on here – send us an email and let us know! Pickup at Junkyard Social Club. Please contact via email
Junkyard Social Punch Card item
Junkyard Social Punch Card
$5

Pre-Paid Punch Card $48 WHAT DOES THIS CARD INCLUDE? The Junkyard Pre-Paid Punch Card is Pre-Paid Kid’s Admission to the Junkyard Social Club. 1 Punch = 1 Kids Admission ($12) REMEMBER TO BRING YOUR CARD TO THE JUNKYARD! We’ll punch your card for admission, so make sure you remember it! This card cannot be returned or exchanged for cash, and is only valid for admission to the above Junkyard Programs. On the Back of the card you’ll see available punches, represented through tires. $48 = 4 Punches.
Maya Beck Original artwork prints of multimedia item
Maya Beck Original artwork prints of multimedia
$5

Maya Beck Original artwork prints of multimedia (acrylic, marker, watercolor) works IG @spyastuff

