FOJT Board Retreat 2025 invite

Your invite to join us in YV at our annual board retreat :-}
On Tap -
FOJT Strategic Planning
Org/Board Structures & Candidates
Event Plans 2025
Partnerships 2025
Marketing Communications 2025
Fixed Anchor Management
JOSAR Support
Climbing Stewards
Climber Coffee
Connected Landscapes
Climb Smart
Gym To Crag
Your invite to join us in YV at our annual board retreat :-}
On Tap -
FOJT Strategic Planning
Org/Board Structures & Candidates
Event Plans 2025
Partnerships 2025
Marketing Communications 2025
Fixed Anchor Management
JOSAR Support
Climbing Stewards
Climber Coffee
Connected Landscapes
Climb Smart
Gym To Crag