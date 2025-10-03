"Fokken Good Pies" Fundraiser

1501 State St, Marshall, MN 56258, USA

Pie of Your Choice item
Pie of Your Choice
Pie of Your Choice
$15

Mark Fokken is an award-winning pie-maker. You are bidding on one delicious pie of your choice to be delivered on Tuesday, November 25 to campus. Select from

-pecan

-pumpkin

-apple

-cherry

-peach

-blueberry

