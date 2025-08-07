Puerta de Oro de Colombia

Puerta de Oro de Colombia

$100

🕑 Montaje y Horario de Venta – Folkuria Marketplace

Las carpas y mesas deben estar completamente instaladas a las 3:00 PM.
El Marketplace abrirá al público desde las 4:00 PM hasta las 9:00 PM.
🎭 El show principal comienza a las 6:00 PM.

Amigos de Folkuria ($125)
$125

Una manera cercana, accesible y significativa de ser parte de esta gran celebración cultural.

  • 4 boletas en zona general (¡trae a tus amigos o familia!).
  • Tu nombre o el de tu negocio en nuestro banner de agradecimientos grupal.
  • Mención especial en nuestras redes sociales.
  • Participación en un sorteo exclusivo para upgrade VIP Experience.
  • Certificado personalizado de agradecimiento.
  • Prioridad para beneficios en futuros eventos.
Raíz Cultural (Bronce)
$250

Perfecto para pequeños negocios o líderes comunitarios que quieren apoyar.

  • 10 boletas en zona general.
  • Publicación dedicada en redes sociales con logo y mención.
  • Logo en el banner oficial del evento (lobby).
  • Mención durante el evento (agradecimiento verbal).
  • Certificado personalizado de agradecimiento.
  • Prioridad para beneficios en futuros eventos.





Tambor Ancestral (Silver)
$300

Para organizaciones que buscan mayor visibilidad.

  • 10 boletas en zona preferencial.
  • Publicación dedicada en redes sociales con logo y mención.
  • Logo en el banner oficial del evento (lobby).
  • Mención durante el evento (agradecimiento verbal).
  • Certificado personalizado de agradecimiento.
  • Prioridad para beneficios en futuros eventos.
Estrella Folklórica (Gold)
$500

Pensado para quienes quieren un rol protagónico.

  • 10 boletas VIP.
  • Logo destacado en el backdrop de fotos.
  • Mención especial en redes sociales con publicación personalizada.
  • Mención durante el evento (agradecimiento verbal).
  • Derecho a entregar materiales promocionales en la entrada del teatro.
  • Proyección de su logo (o video) antes de la gala.
  • Certificado personalizado de agradecimiento.
  • Prioridad para beneficios en futuros eventos.
