"Follies" and Festivities

About this event
8 tickets to "Follies In Concert"
8 tickets to 100th Anniversary Gala
Reserved seating for 8 at Gala program
Marquee Sponsor listing in program
Full page ad (8x5) with preferred placement in program
Recognition from the stage
6 tickets to "Follies In Concert"
6 tickets to 100th Anniversary Gala
Reserved seating for 6 at Gala program
Spotlight sponsor listing in program
Full page ad (8x5) with preferred placement in program
Recognition from the stage
4 tickets to "Follies In Concert"
4 tickets to 100th Anniversary Gala
Reserved seating for 4 at Gala program
Star Sponsor listing in program
1/2 page ad in program
2 tickets to "Follies In Concert"
2 tickets to 100th Anniversary Gala
Reserved seating for 2 at Gala program
Honorary Host listing in program
Celebratory message in program
1 ticket to "Follies in Concert"
1 ticket to 100th Anniversary Gala
Reserved seating at Gala program
Honorary Host listing in program
Celebratory message in program
1 ticket to "Follies In Concert"
1 ticket to 100th Anniversary Gala
