Theatre Harrisburg

Hosted by

Theatre Harrisburg

About this event

"Follies" and Festivities

1100 W Grantham Rd

Mechanicsburg, PA 17055, USA

Marquee Sponsor
$10,000

8 tickets to "Follies In Concert"

8 tickets to 100th Anniversary Gala

Reserved seating for 8 at Gala program

Marquee Sponsor listing in program

Full page ad (8x5) with preferred placement in program

Recognition from the stage

Spotlight Sponsors
$5,000

6 tickets to "Follies In Concert"

6 tickets to 100th Anniversary Gala

Reserved seating for 6 at Gala program

Spotlight sponsor listing in program

Full page ad (8x5) with preferred placement in program

Recognition from the stage

Star Sponsors
$2,500

4 tickets to "Follies In Concert"

4 tickets to 100th Anniversary Gala

Reserved seating for 4 at Gala program

Star Sponsor listing in program

1/2 page ad in program

Honorary Host (couple)
$1,000

2 tickets to "Follies In Concert"

2 tickets to 100th Anniversary Gala

Reserved seating for 2 at Gala program

Honorary Host listing in program

Celebratory message in program

Honorary Host (single)
$500

1 ticket to "Follies in Concert"

1 ticket to 100th Anniversary Gala

Reserved seating at Gala program

Honorary Host listing in program

Celebratory message in program

Reservation
$300

1 ticket to "Follies In Concert"

1 ticket to 100th Anniversary Gala

Add a donation for Theatre Harrisburg

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!