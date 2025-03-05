eventClosed

Fonzys Farm Rehab and Sanctuary's Silent Auction

106 Co Rd 1860, Chico, TX 76431, USA

Matching Leather Head Stall and Breast Color
$150

Custom Leather Tack Set. Unique purple pattern with aqua background and lots of beautiful bling. This is a one-of-a-kind piece donated by One Ride Equine.
Teskey's Leather Head Stall
$40

Teskey's Leather Head Stall. Brand New.
36 in Cinch and Metal/Leather Stirrups
$45

Brand New 36 inch Cinch and Brand New Metal/Leather Stirrups.
Lightly Used Saddle Pad
$15

Lightly Used 32 Inch Weaver saddle pad. Pick up or meet up preferred.
Lightly Used Leather Chaps with Fringe Sides
$50

Lightly Used Black Leather Chaps. Ideal for child or small woman. 27 inch inseam.
Lightly Used Fly Boots
$10

Lightly Used Fly boots just in time for fly season! Regular horse size, adjustable Velcro straps.
Pocket Halter and Latigo item
Pocket Halter and Latigo
$10

A Handy Pocket Halter and a latigo. Here's a video to see how to use a pocket halter. https://www.youtube.com/watch?v=PQKZpzxQbDw
Patriotic Tail Bag item
Patriotic Tail Bag
$5

Patriotic Tail Bag.
New Padded Purple and Black Horse Halter
$15

New Padded Purple Halter. Quality material and buckles. Padded on head strap and nose band.
New Rope Halter
$10

Brand New Royal Blue and Lime Green Rope Halter with Lead.
Tie Dye Off Billet and Latigo Set item
Tie Dye Off Billet and Latigo Set
$15

Brand New Tye Dye Off Billiet and Latigo Set.
War Bridle
$10

War Bridle. A war bridle is a minimalist horse bridle made from a single continuous piece of rope. The loop of rope passes through the horse’s mouth and rests in the mouth like a typical bit.
Survival Key Chain and Bracelet Set
$10

This Unique set would be perfect for those adventurous trail rides ;-) Key chain is a clip with whistle, small pill container and compass. the bracelet has a serrated edge for cutting and a compass.
Beautiful Green Wood Earrings item
Beautiful Green Wood Earrings
$5

Add these cute earrings to your collection. Made out of wood!
Dragon Fly Pendant Necklace item
Dragon Fly Pendant Necklace
$7

What a unique piece. Beautiful dragonfly pendant on black cord necklace 24 inches long.
Decorative Horn Necklace item
Decorative Horn Necklace
$10

What a cool piece! Beautiful horn necklace decorated with silver and stones. 24 Inch Length.
Black Metal Horse and Foal Necklace item
Black Metal Horse and Foal Necklace
$10

This is a unique piece. 24 inch black stainless steel chain and pendant.
Stainless Steel Horse pendant and chain item
Stainless Steel Horse pendant and chain
$10

20 inch Stainless Steel Chain with Stainless Steel Horse Pendant.
Stainless Steel Chain and Pendant item
Stainless Steel Chain and Pendant
$12

24 inch stainless Steel Chain and pendant.
Stainless Steel Chain and Pendant item
Stainless Steel Chain and Pendant
$12

22 inch stainless steel necklace and skull pendant.
20 in chain Skull Necklace and Earrings
$15

Cute Skull Necklace and Matching earring set.
18 inch chain and pony pendant item
18 inch chain and pony pendant
$5

Cute pony necklace with glow in the dark bead inside the pony.
Stainless Steel 10 MM bracelet item
Stainless Steel 10 MM bracelet
$12

7.48 inches long, 10 MM Stainless Steel Bracelet
3MM Stainless Steel Bracelet item
3MM Stainless Steel Bracelet
$12

3MM Stainless Steel Bracelet, 7.1 inches long

