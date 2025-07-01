Food For All 4th of July Fundraiser

Tamworth

NH, USA

Grain Bowl- $15
Grain Bowl-$15
Grain Bowl- $20
Grain Bowl-$20
Seltzer
Seltzer
Herbal Iced Tea
Herbal Iced Tea
Pottery Bowls
Hand-thrown Pottery Bowl
Note Cards
Note cards - 5 pack
Note Card
Note Card- single
T-Shirt
Veggie Print T-Shirt
African Market Basket XL
XL African Market Basket
African Market Basket Large
Large African Market Basket
Add a donation for Mount Washington Valley Eaters and Growers - FFA

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!