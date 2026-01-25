Football Card Vault (UNGRADED)

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2020 PANINI SELECT
SILVER PRISM
#46
2024 WILD CARD
AMERICAN METALLIX
#WW-JA
7/15
2023 PANINI PRISM
ORANGE LAZER
#390
2024 TOPPS
SIGNATURE CLASS FLUIDITY
#F-8
2018 DONRUSS OPTIC
DOWNTOWN
#DT-17
2025 PANINI PHOENIX
COLOR BLAST
#15
2021 PANINI MOSAIC
HONEYCOMB
#107
2023 PANINI CONTENDERS
UP AND COMING [RC]
BLACK SCOPE
8/25
2021 PANINI CHRONICLES
PRISM BLACK
PURPLE REFRACTOR
#PB-3
2021 PANINI PRISM
ORANGE
#338
2021 PANINI SELECT
ZEBRA
#141
2024 PANINI SELECT
PRISM PURPLE SHOCK
#246
185/360
2023 PANINI SELECT
PRISM DRAGON SCALE
#170
2025 DONRUSS
GALAXY OF STARS
#7
2024 PANINI SPECTRA
INTERSTELLAR
#44
2014 PANINI LIMITED
#7
37/399
2024 WILD CARD STUDS
#P7CFS-CB2
2/4
2024 PANINI ILLUSIONS
ILLUISONIS CLEAR
#I-7
2022 BOWMAN'S BEST
MATERPIECES ORANGE
#BM-5
2025 PANINI REVOLUTION
ROOKIE
AUTOGRAPH
#RSA-JME
2023 PANINI PRISM
NEON GREEN PULSAR
#331
2023 WILD CARD ALUMINATION
SMASHING GREEN
#AS-BB
2024 WILD CARD
ON THE CLOCK BLACK
3/5
2023 PANINI PRISM
PRISMATIC
#9
2024 PANINI PRISM
GREEN WAVE
#309
2024 TOPPS SIGNATURE CLASS
GRIDIRON AMBASSADOR
PURPLE
86/100
#GA-19
2024 PANINI DONRUSS OPTIC
ORANGE
196/249
#216
2023 PANINI MOSAIC
RED SPARKLE
#13
2024 LEAF COLLECTIVE PROMO
1989 PRO SET
ORANGE SHIMMER
35/299
2025 PANINI PHOENIX
ORANGE SEISMIC
05/20
#2
2022 PANINI MOSAIC
BLUE FLOURSCENT
3/15
#194
2025 DONRUSS ELITE
ASPIRATIONS STARS
81/499
#43
2024 LEAF TRINITY PROMO
#7
2024 DONRUSS CLEARLY
PURPLE
#57
2024 PANINI ZENITH
#129
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