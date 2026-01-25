The Elite Inc

Offered by

The Elite Inc

About this shop

Football Card Vault (UNGRADED)

JOE BURROW item
JOE BURROW
$25

2020 PANINI SELECT

SILVER PRISM

#46

JOSH ALLEN item
JOSH ALLEN
$35

2024 WILD CARD

AMERICAN METALLIX

#WW-JA

7/15

JAXON SMITH-NJIGBA item
JAXON SMITH-NJIGBA
$25

2023 PANINI PRISM

ORANGE LAZER

#390

XAVIER WORTHY item
XAVIER WORTHY
$10

2024 TOPPS

SIGNATURE CLASS FLUIDITY

#F-8

BRADLEY CHUBB item
BRADLEY CHUBB
$215

2018 DONRUSS OPTIC

DOWNTOWN

#DT-17

MATTHEW GOLDEN item
MATTHEW GOLDEN
$225

2025 PANINI PHOENIX

COLOR BLAST

#15

JOSH JACOBS item
JOSH JACOBS
$35

2021 PANINI MOSAIC

HONEYCOMB

#107

JAXON SMITH -NJIGBA item
JAXON SMITH -NJIGBA
$55

2023 PANINI CONTENDERS

UP AND COMING [RC]

BLACK SCOPE

8/25

JUSTIN FIELDS item
JUSTIN FIELDS
$25

2021 PANINI CHRONICLES

PRISM BLACK

PURPLE REFRACTOR

#PB-3

JALEN WADDLE item
JALEN WADDLE
$20

2021 PANINI PRISM

ORANGE

#338

JIM KELLY item
JIM KELLY
$25

2021 PANINI SELECT

ZEBRA

#141

DERRICK HENRY item
DERRICK HENRY
$10

2024 PANINI SELECT

PRISM PURPLE SHOCK

#246

185/360

DK METCALF item
DK METCALF
$25

2023 PANINI SELECT

PRISM DRAGON SCALE

#170

BO NIX item
BO NIX
$10

2025 DONRUSS

GALAXY OF STARS

#7

CJ SROUD item
CJ SROUD
$25

2024 PANINI SPECTRA

INTERSTELLAR

#44

TOM BRADY item
TOM BRADY
$15

2014 PANINI LIMITED

#7

37/399

CARSON BECK item
CARSON BECK
$35

2024 WILD CARD STUDS

#P7CFS-CB2

2/4

NAJEE HARRIS item
NAJEE HARRIS
$20

2024 PANINI ILLUSIONS

ILLUISONIS CLEAR

#I-7

JORDAN ADDISON item
JORDAN ADDISON
$15

2022 BOWMAN'S BEST

MATERPIECES ORANGE

#BM-5

JAYLEN MILROE item
JAYLEN MILROE
$35

2025 PANINI REVOLUTION

ROOKIE

AUTOGRAPH

#RSA-JME

JAHMYR GIBBS item
JAHMYR GIBBS
$20

2023 PANINI PRISM

NEON GREEN PULSAR

#331

BROCK BOWERS item
BROCK BOWERS
$45

2023 WILD CARD ALUMINATION

SMASHING GREEN

#AS-BB

BAKER MAYFIELD item
BAKER MAYFIELD
$100

2024 WILD CARD

ON THE CLOCK BLACK

3/5

JOE BURROW item
JOE BURROW
$10

2023 PANINI PRISM

PRISMATIC

#9

BO NIX item
BO NIX
$30

2024 PANINI PRISM

GREEN WAVE

#309

JIM KELLY item
JIM KELLY
$75

2024 TOPPS SIGNATURE CLASS

GRIDIRON AMBASSADOR

PURPLE

86/100

#GA-19


BUCKY IRVING item
BUCKY IRVING
$25

2024 PANINI DONRUSS OPTIC

ORANGE

196/249

#216

LAMAR JACKSON item
LAMAR JACKSON
$20

2023 PANINI MOSAIC

RED SPARKLE

#13

JAYDEN DANIELS item
JAYDEN DANIELS
$40

2024 LEAF COLLECTIVE PROMO

1989 PRO SET

ORANGE SHIMMER

35/299

GEORGE PICKENS item
GEORGE PICKENS
$35

2025 PANINI PHOENIX

ORANGE SEISMIC

05/20

#2

EDDIE GEORGE item
EDDIE GEORGE
$50

2022 PANINI MOSAIC

BLUE FLOURSCENT

3/15

#194

BO NIX item
BO NIX
$22

2025 DONRUSS ELITE

ASPIRATIONS STARS

81/499

#43

ASHTON JEANTY item
ASHTON JEANTY
$35

2024 LEAF TRINITY PROMO

#7

MICHAEL PENIX JR item
MICHAEL PENIX JR
$30

2024 DONRUSS CLEARLY

PURPLE

#57

DRAKE MAYE item
DRAKE MAYE
$10

2024 PANINI ZENITH

#129

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!