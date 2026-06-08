Fore the Future 2026

Hole sponsorship (signage at tee box)
Program sponsorship recognition
Social media video shout-out from students + media recognition
Business banner display
One complimentary team registration (FCFS, cart not included)
Hole sponsorship
Program sponsorship recognition
Social media recognition
Program sponsorship recognition
Social media recognition
4 person scramble admission
50/50 Raffle - ONE ticket for $5. If needing multiple single tickets, you may adjust the quantity.
Please add your name, student/staff member who sold the ticket and your phone number.
50/50 Raffle - SIX tickets for $20. If needing multiple single tickets, you may adjust the quantity.
Please add your name, student/staff member who sold the ticket and your phone number.
Mulligans, 1 for $10 per 9 per person
BEFORE YOUR TEAM TEES OFF ON THE HOLE, YOU HAVE THE OPTION TO “BUY A BIRDIE” FOR $100. ( OR $25 PER PLAYER) I F YOU CHOOSE TO BUY, YOU AUTOMATICALLY RECORD FOR A BIRDIE ON THAT HOLE - NO NEED TO PLAY IT! THEN, SIMPLY SKIP THE HOLE AND WAIT FOR THE OTHER TEAMS TO FINISH IF THEY CHOOSE TO PLAY IT OUT.
FOR A $20 DONATION PER TEAM, YOU HAVE THE OPTION TO BUY A DRIVE. THIS ALLOWS YOUR TEAM TO SKIP THE TEE BOX AND TAKE YOUR FIRST SHOT FROM A DESIGNATED, SPRAY PAINTED SPOT ON THE FAIRWAY. HERE'S HOW IT WORKS: DECIDE AT THE TEE BOX WHETHER YOU'RE BUYING A DRIVE FOR $20.00 WAIT FOR ALL OTHER TEAMS AT THE HOLE TO EITHER TEE OFF OR BUY A DRIVE. ONCE THE FAIRWAY IS CLEAR, MOVE TO THE MARKED SPOT AND PLAY YOUR FIRST STROKE FROM THERE.
ON THIS FINAL HOLE, TEAMS CAN PAY A $20 FEE PER TEAM TO GAIN A SIGNIFICANT ADVANTAGE. PAY THE FEE: YOUR TEAM CAN CHOOSE BETWEEN TWO CUPS: CUP 1: THE STANDARD-SIZED CUP. CUP 2: A LARGER-SIZED CUP, MAKING PUTTING EASIER. DON'T PAY THE FEE: YOU MUST PLAY TO THE STANDARD-SIZED CUP ONLY. YOUR SCORE IS RECORDED AS NORMAL, WITH NO PENALTY FOR USING THE LARGER CUP.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!