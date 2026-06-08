Thayer Kids Academy, Inc.

Hosted by

Thayer Kids Academy, Inc.

Fore the Future 2026

1120 Rd 6100

Hebron, NE 68370, USA

Platinum Sponsor
$500

Hole sponsorship (signage at tee box)

Program sponsorship recognition

Social media video shout-out from students + media recognition

Business banner display

One complimentary team registration (FCFS, cart not included)

Gold Sponsor
$250

Hole sponsorship

Program sponsorship recognition

Social media recognition

Silver Sponsor
$100

Program sponsorship recognition

Social media recognition

General Admission - Team
$200

4 person scramble admission

Cart Rental
$60
50/50 Raffle - ONE ticket for $5
$5

50/50 Raffle - ONE ticket for $5. If needing multiple single tickets, you may adjust the quantity.


Please add your name, student/staff member who sold the ticket and your phone number.

50/50 Raffle - SIX tickets for $20
$20

50/50 Raffle - SIX tickets for $20. If needing multiple single tickets, you may adjust the quantity.


Please add your name, student/staff member who sold the ticket and your phone number.

TOURNAMENT OPPORTUNITY: Mulligans - Per Person
$10

Mulligans, 1 for $10 per 9 per person

GAME OPPORTUNITY: Hole 2 - Buy a Birdie
$100

BEFORE YOUR TEAM TEES OFF ON THE HOLE, YOU HAVE THE OPTION TO “BUY A BIRDIE” FOR $100. ( OR $25 PER PLAYER) I F YOU CHOOSE TO BUY, YOU AUTOMATICALLY RECORD FOR A BIRDIE ON THAT HOLE - NO NEED TO PLAY IT! THEN, SIMPLY SKIP THE HOLE AND WAIT FOR THE OTHER TEAMS TO FINISH IF THEY CHOOSE TO PLAY IT OUT.

GAME OPPORTUNITY: Hole 5 - Buy a Drive
$20

FOR A $20 DONATION PER TEAM, YOU HAVE THE OPTION TO BUY A DRIVE. THIS ALLOWS YOUR TEAM TO SKIP THE TEE BOX AND TAKE YOUR FIRST SHOT FROM A DESIGNATED, SPRAY PAINTED SPOT ON THE FAIRWAY. HERE'S HOW IT WORKS: DECIDE AT THE TEE BOX WHETHER YOU'RE BUYING A DRIVE FOR $20.00 WAIT FOR ALL OTHER TEAMS AT THE HOLE TO EITHER TEE OFF OR BUY A DRIVE. ONCE THE FAIRWAY IS CLEAR, MOVE TO THE MARKED SPOT AND PLAY YOUR FIRST STROKE FROM THERE.

GAME OPPORTUNITY: Hole 9 - Double Down
$20

ON THIS FINAL HOLE, TEAMS CAN PAY A $20 FEE PER TEAM TO GAIN A SIGNIFICANT ADVANTAGE. PAY THE FEE: YOUR TEAM CAN CHOOSE BETWEEN TWO CUPS: CUP 1: THE STANDARD-SIZED CUP. CUP 2: A LARGER-SIZED CUP, MAKING PUTTING EASIER. DON'T PAY THE FEE: YOU MUST PLAY TO THE STANDARD-SIZED CUP ONLY. YOUR SCORE IS RECORDED AS NORMAL, WITH NO PENALTY FOR USING THE LARGER CUP.

Add a donation for Thayer Kids Academy, Inc.

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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!