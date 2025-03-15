eventClosed

River City Pride - Drag Bingo (3/15/2025)

1109 S Green River Rd

Evansville, IN 47715, USA

addExtraDonation

$

Individual Ticket
$50
Ticket purchase includes: - 12-Pack (All Games & Specials) - (1) Dauber
Table of 4
$220
groupTicketCaption
Ticket purchase includes: - (4) 12-Pack (All Games & Specials) - (4) Daubers

common:zeffyTipDisclaimerTicketing