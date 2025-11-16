Forrest Sanctuary 2025 Holiday Fundraiser

"Rescue Rockstar" Ornament item
"Rescue Rockstar" Ornament
$10

Ceramic Ornament, 2 ¾" in diameter

"Here Comes Santa Claws" Ornament item
"Here Comes Santa Claws" Ornament
$10

Ceramic Ornament, 2 ¾" in diameter

"Merry Squeak-mas!" Guinea Pig Ornament item
"Merry Squeak-mas!" Guinea Pig Ornament
$10

Ceramic Ornament, 2 ¾" in diameter

"Is this jolly enough?" Cat Mug item
"Is this jolly enough?" Cat Mug
$10

Ceramic 11oz mug, dishwasher and microwave safe

"Santa Paws is Coming to Town" Ornament item
"Santa Paws is Coming to Town" Ornament
$10

Ceramic Ornament, 2 ¾" in diameter

"I've been cute and sweet" Rabbit Ornament item
"I've been cute and sweet" Rabbit Ornament
$10

Ceramic Ornament, 2 ¾" in diameter

"The Christmas tree fell over?" Cat Mug item
"The Christmas tree fell over?" Cat Mug
$10

Ceramic 11oz mug, dishwasher and microwave safe

"Have yourself a furry little Christmas" Ornament item
"Have yourself a furry little Christmas" Ornament
$10

Ceramic Ornament, 2 ¾" in diameter

"It was the cat" Ornament item
"It was the cat" Ornament
$10

Ceramic Ornament, 2 ¾" in diameter

Stretchy Bracelets item
Stretchy Bracelets item
Stretchy Bracelets
$5

Two bracelet set, please provide desired color and resident name or word/phrase (15 characters or less) in notes below.

Add a donation for Forrest Animal Sanctuary

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!