Will Grundy Co Central Trades and Labor Council
Forty-Fifth Annual Dinner
1100 NE Frontage Rd
Joliet, IL 60431, USA
Dinner Reservation
$125
Dinner Reservation for one. Ticket price includes admission for one, dinner, and open bar.
Gold Sponsorship
$2,500
Gold Sponsorship includes 20 tickets (two tables), dinner, and open bar.
Silver Sponsorship
$1,250
Silver Sponsorship includes 10 tickets (one table), dinner, and open bar.
Bronze Sponsorship
$500
Bronze Sponsorship includes four tickets, dinner, and open bar.
