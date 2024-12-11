National Association of Women in Construction Pacific Northwest Region

National Association of Women in Construction Pacific Northwest Region

Forum 2025 Sponsorships

Captain Sponsorship Package
$4,999
** - Full conference registration with an Oceanview Room (pending availability) for two registrations. Fill in registrants information below. ** - Company logo on PNW & Forum websites with hyperlink ** - Full-page ad in conference program ** - Company Logo featured on event signage, programs, PowerPoints, banners, and social media ** - Company Logo on conference badges
First Officer Sponsorship Package
$3,500
** - Full conference registration with an Interior Room for two registrations. ** - Company logo on PNW & Forum websites with hyperlink ** - Half-page ad in conference program ** - Company Logo featured on event signage, programs, PowerPoints, banners, and social media
Second Mate Sponsorship Package
$1,500
** - Company logo on PNW & Forum websites with hyperlink ** - Half-page ad in conference program ** - Company Logo featured on event signage, programs, PowerPoints, banners, and social media
Deck Cadet Sponsorship Package
$500
** - Company logo on PNW & Forum websites with hyperlink ** - 1/4-page ad in conference program ** - Company Logo featured on event signage, programs, PowerPoints, banners, and social media
Poop Deck Sponsorship Package
$25
Business Card Sized Ad

