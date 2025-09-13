eventClosed

Foster605's Gala Dessert Auction

Dessert 1 - Mini Cheesecakes
$15

Donated by: Nataliya Melnyk

Dessert 2 -Eclairs and Macraroons
$15

Donated by: Nataliya Melnyk

Dessert 3 - Eclairs
$15

Donated by: Nataliya Melnyk

Dessert 4 - Bundt Cake
$15

Donated By: Nothing Bundt Cakes

Dessert 5 - Sugar Cookies
$15

Donated By: One Smart Cookie

Dessert 6 - Chocolate Peanut Butter Cake
$15

Donated By: Kim Corbin

Dessert 7
$15

Dontated By: Brandy's Custom Cakery

Dessert 8 - Chai Caramel Cupcakes
$15

Donated By: Jessi Copeland

Dessert 9 - Peanut Butter Chocolate Bars
$15

Donated By: Jessi Copeland

Dessert 10 - Chewy Brown Sugar Maple Cookies
$15

Donated By: Ashley Ridout-Norris

Dessert 11 - Various Gourmet Cookies
$15

Donated By: Crumbl

Dessert 12 - Strawberry Chocolate Cake with cream cheese fro
$15

Donated By: Tracy Williams

Dessert 13 -
$15

Donated By: Sarah Banza

Dessert 14 - Cookie Platter
$15

Donated By: CNC Food Factory

Dessert 15 - Red Velvet Layered Cake
$15

Donated By: Barb Eekhoff

Dessert 16 - Mini almond Patties and Hollywood Squares
$15

Donated By: Caseys Bakery

Dessert 17
$15

Donated By: Marsha Goehring

Dessert 18
$15

Donated By: Marsha Goehring

Dessert 19 - Pumpkin cake with caramel cream cheese Frosting
$15

Donated By: Mel Klein

Dessert 20 - German Chocolate Cake
$15

Donated By: Baking Up a Storm

Dessert 21- Gourmet Cookies
$15

Donated By: Mary's Mountian Cookies

Dessert 22 - Raspberry Chocolate Mille-feuille
$15

Donated By: Irena Chernasinki

Dessert 23 - Lemon Blueberry Cake
$15

Donated By: Taste of Eastern Europe

