Foundations of the Future

405 Blaize Ave, Bay St Louis, MS 39520

Oyster Shells item
Oyster Shells
$45

1. Donated by Joy Strickland Oyster shells and glass on acrylic wood panel with resin
Oyster Shells 2 item
Oyster Shells 2
$45

2. Donated by Joy Strickland Oyster shells and glass on acrylic wood panel with resin
Humming Bird Lamp item
Humming Bird Lamp
$15

3. Donated by Estate of Gene Hidalgo
Phone holder item
Phone holder
$10

4. Donated by Peggy Inabinet Clay phone holder or business card
Marmalade item
Marmalade
$25

5. Donated by the Estate of Gene Hidalgo Country Artists LTD A Breed Apart
Rhythm 'n Hues item
Rhythm 'n Hues
$15

6. Donated by Elizabeth Schafer Includes t-shirt, markers, color poster, tote and pillow. Designed by the artist from original paintings by Liz Shafer.
Pink Passion item
Pink Passion
$15

7. Donated by Elizabeth Schafer Low top canvas sneakers; size 8 Stand out with these fashion staples
Boot item
Boot
$5

8. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Face Pitcher item
Face Pitcher
$10

9. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Clay Vase item
Clay Vase
$10

10. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Crown Jewel Desk Set item
Crown Jewel Desk Set
$10

11. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Cigar Box Purse item
Cigar Box Purse
$20

12. Donated by Craig Cumbee
Gnome Couple item
Gnome Couple
$10

13. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Fish Theme Cup and Saucer item
Fish Theme Cup and Saucer
$5

14. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Face letter holder item
Face letter holder
$5

15. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Bamboo holders item
Bamboo holders
$10

16. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Blunderbuss item
Blunderbuss
$20

17. Donted by the Estate of Gene Hidalgo Replica 18th Century pirate
Lamp item
Lamp
$10

18. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Rocking Chair Queen item
Rocking Chair Queen
$10

19. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Bay Rat Pack item
Bay Rat Pack
$25

20. Donated by The Prop Shop Be the ultimate Bay Rat in Bay St. Louis, MS
Pirate Loot Pack item
Pirate Loot Pack
$30

21. Donated by The Prop Shop
Bay St. Louis item
Bay St. Louis
$25

22. Donated by the Prop Shop Living the life in Bay to the fullest
Pillow item
Pillow
$35

23. Donated by Susan Findeisen Block print fish pattern
Pillow ` item
Pillow `
$25

24. Donated by Susan Findeisn Block print shrimp pattern
Fox Scarf item
Fox Scarf
$20

25. Donated by Carol Lindsay
Yoga Belt item
Yoga Belt
$15

26. Donated by James Inabinet
Serenity Grounded item
Serenity Grounded
$50

27. Donated by: Romi Voorhies A fine art photography, framed
BSL Express item
BSL Express
$50

28. Donated by: Romi Voorhies A fine art photography
Eagle with Fish item
Eagle with Fish
$35

29. Donated by Craig Cumbee Numbered print by Gene Murray circa 1978
Break of Dawn #1 item
Break of Dawn #1
$20

30. Donated by: Susan Busby Cold wax and oil paint on oil paper; 16x10
Break of Dawn #2 item
Break of Dawn #2
$20

31. Donated by: Susan Busby Cold wax and oil paint on oil paper; 16x10
Here come the Beingnets item
Here come the Beingnets
$35

32. Donated by: Kathy Fejes
Suni Flowers item
Suni Flowers
$25

33. Donated by Mamie Hillery Kathe Calhoun print
Gouach & lowers item
Gouach & lowers
$25

34. Donated by Mamie Hillery Kathe Calhoun print
Beautiful Mural item
Beautiful Mural
$10

35. Donated by Estate of Gene Hiladgo
Angel Child item
Angel Child
$250

36. Donated by BJ Angel Child by Bannister, individually signed nd numbered print
Epipany Moments item
Epipany Moments
$300

37. Donated by : Sadako Lewis Acrylic / Mixed media
Necklace item
Necklace
$100

38. Donated by Elizabeth Veglia Necklace of Apatite, Pearls, Sapphire and Sterling Silver.
Dress: Mardi Gras Collection item
Dress: Mardi Gras Collection
$25

39. Donated by Carter Church
Blue Dress: Mardi Gras Collection item
Blue Dress: Mardi Gras Collection
$25

40. Donated by Carter Church
Regan Ceramics item
Regan Ceramics
$150

41. Donated Gallery 220 - from Estate of Regan Carney
Katrina Debris item
Katrina Debris
$50

42. Donated by Vickie Niolet, for Collection of Janet Densmore Art made from Hurrican Katrina Debri
Table for Three item
Table for Three
$25

43. Donated by: Marc Glasberg
Blue & Green Abstract item
Blue & Green Abstract
$25

44. Donated by: Carolyn Busenlener. 12"x12" acrylic and charcoal on stretched canvas.
Blue & Green Abstract #2 item
Blue & Green Abstract #2
$25

45. Donated by: Carolyn Busenlener. 12"x12" acrylic and charcoal on stretched canvas.
Fountain of a Thousand Wishes item
Fountain of a Thousand Wishes
$30

46. Donated by: Marc Glasberg
Starfish item
Starfish
$40

47. Donated by Kathy Bensabat 6 x 6 watercolor - gallery wrapped
Starfish item
Starfish
$40

48. Donated by Kathy Bensabat 6 x 6 watercolor - gallery wrapped
Starfish item
Starfish
$40

49. Donated by Kathy Bensabat 6 x 6 watercolor- gallery wrapped
Happy Birdie item
Happy Birdie
$20

50. Donated by Mamie Hillery
Koi Fish #1 item
Koi Fish #1
$25

51. Doanted by Emma Connolly Koi Fish Frenzy #1
Koi Fish item
Koi Fish
$25

52. Doanted by Emma Connolly Koi Fish Frenzy #2
Son House item
Son House
$500

53. Donated by Dustin Young
Slight of Hand item
Slight of Hand
$300

54. Donated by Dustin Young
Fish Triptych item
Fish Triptych
$25

55. Mely Straub Acylic on canvas
And Bingo was her Name O item
And Bingo was her Name O
$35

56. Donated by Michelle Allee
Cute Dog item
Cute Dog
$10

57. Donated by Vance Adolff
Poppy item
Poppy
$25

58. Donated by Vicki Rosendahl
Take Me Away II item
Take Me Away II
$50

59. Donated by Melissa Brauen
Flying Beauty item
Flying Beauty
$100

60. Donated by John Finklea 16x20 oil painting on canvas with rustic wood frame
Oriental Thread Painting item
Oriental Thread Painting
$20

61. Donated by Pat Schultz
Roots item
Roots
$35

62. Donated by Brittany Heskett We all hve roots in our heart
Collage item
Collage
$25

63. Donated by Suzanne Findelsen 12 x 12 art collage
Joie De Vivre item
Joie De Vivre
$150

64. Donated by Mitchell Gaudent Inspired by his lifelong intrest in culture graveyards and everday Joie De Vivre experienced by living in NOLA.
Circuit item
Circuit
$15

65. Donated by Estate of Gene Hidalgo
Bird Study Maquettes item
Bird Study Maquettes
$150

66. Donated by Erica Larkin Gaudent Hammered and Forged Copper - 2024
Madam Crow item
Madam Crow
$20

67. Donated by Karen West Multimedia and ceramics
Beach Buggy Cyclops item
Beach Buggy Cyclops
$25

68. Donated by: Marc Glasberg
Acrylic and Pastel item
Acrylic and Pastel
$20

69. Donated by Holly Coia Acrylic and pastel painting on a board
Pelicans Fighting item
Pelicans Fighting
$150

70. Donated by Donald Maginnis
Egret Mrshall Arts item
Egret Mrshall Arts
$40

71. Donated by Charlie Taylor
Falling item
Falling
$25

72. Donated by the Esate of Gene Hidalgo
The Handwritting on the wall item
The Handwritting on the wall
$150

73. Donated by C.J. Rosel Most prophecies aren't plain read between the lines, activate your purpose
Flamingo item
Flamingo
$20

74. Donted by Holly Coia Handpainted by gourd
Bushel Gourd item
Bushel Gourd
$20

75. Donated by Holly Coia Handpainted by bushel gourd
History Repeats Itself item
History Repeats Itself
$100

76. Donated b CJ Rosel Represens the flow and effects of generatinal trama on our bloodlines, but then the black sheep is born. Acrylic, oil on canvas
The Phoenix item
The Phoenix
$100

77. Doanted by C. J. Rosel
Blue Birds item
Blue Birds
$20

78. Donated by Joby Bass Photograph digitally edited
Blue Dress: Mardi Gras Collection item
Blue Dress: Mardi Gras Collection
$20

79. Donated by Joby Bass Photograph digitally edited
Ontario Street in the Rain item
Ontario Street in the Rain
$20

80. Donated by Joby Bass Photograph digitally edited
Face Jug item
Face Jug
$25

81. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Bookends item
Bookends
$25

82. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Reaching Hands item
Reaching Hands
$10

83. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Man's Bust item
Man's Bust
$25

84. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Seated woman in stone item
Seated woman in stone
$25

85. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Clay Orb item
Clay Orb
$25

86. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Grapevine bowl item
Grapevine bowl
$25

87. Donated by Estate of Gene Hidalgo
Mermaid bowl item
Mermaid bowl
$10

88. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Face bowl item
Face bowl
$10

89. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Alighted Moth item
Alighted Moth
$40

90. Donated by Ann Weaver Silk scarf with batiked image of moths on a tree trunk
Pizza item
Pizza
$10

91. Donated by Uncle Joe's
Pizza item
Pizza
$10

92. Donated by Uncle Joe's
Pizza item
Pizza
$10

93. Donated by Uncle Joe's
Book Basket item
Book Basket
$35

94. Donated by Honey Parker V-life, Careful-ish, Daughter of Careful-ish, Bride of Careful-ish and Free the Pizza
Pink Kitty item
Pink Kitty
$150

95. Donated by Vicki Rosendaht Pink glass sculpture on marble base with vintage rhinestone jewelry
Magnolia Wooden turned bowl item
Magnolia Wooden turned bowl
$50

96. Donated by Billy Ray Sanders Magnolia Salad Bowl
Arts Gift Basket item
Arts Gift Basket
$50

97. Doanted by The Arts, Hancock County $75 Gift certificate, 4 t-shirts and tote
Canvas of Christmas item
Canvas of Christmas
$20

98. Donated by the Diamondhead School of Fine Arts two VIP passes
Private Class w/Miguel item
Private Class w/Miguel
$100

99. Donated by Miguel
Minature Portraits item
Minature Portraits
$50

100. Donated by Janet Densmore Gift certificate for one minature portrait
Minature Portraits #2 item
Minature Portraits #2
$50

101. Donated by Janet Densmore Gift certificate for one minature portrait
Cigar Box w/Postcards item
Cigar Box w/Postcards
$10

102. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Sea Glass Fish item
Sea Glass Fish
$150

103. Donated by Vicki Rosendahl Sea glass fish on canvas
Human item
Human
$5

104. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Wine Basket item
Wine Basket
$50

105. Donated by Lagarde's Fine Wine and Spirtis
Balloon Bowl item
Balloon Bowl
$20

106. Donated by Gallery 220 from the Art Colection of Regan Carney
Desk Set item
Desk Set
$25

107. Doanted by BJ Hydrangea flower desk set
Alice Moseley Gift Basket item
Alice Moseley Gift Basket
$30

108. Donated by Alice Moseley Museum Book, print and coaster
Photography Book item
Photography Book
$30

109. Donation by Donald Maginnis
Chocolate Cherry Cake item
Chocolate Cherry Cake
$20

110. Donated by Harvest Bay Artisan Bakery
Herin on the Beach item
Herin on the Beach
$150

111. Donated by Donald Maginnis
Face Jug item
Face Jug
$40

Donated by Gene Hidalgo Estate
Face bookend item
Face bookend
$25

Donated by Gene Hidalgo Estate

