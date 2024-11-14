Hosted by

The Arts, Hancock County

Foundations of the Future

405 Blaize Ave, Bay St Louis, MS 39520

Oyster Shells item
Oyster Shells
$45

Starting bid

1. Donated by Joy Strickland Oyster shells and glass on acrylic wood panel with resin
Oyster Shells 2 item
Oyster Shells 2
$45

Starting bid

2. Donated by Joy Strickland Oyster shells and glass on acrylic wood panel with resin
Humming Bird Lamp item
Humming Bird Lamp
$15

Starting bid

3. Donated by Estate of Gene Hidalgo
Marmalade item
Marmalade
$25

Starting bid

4. Donated by the Estate of Gene Hidalgo Country Artists LTD A Breed Apart
Phone holder item
Phone holder
$10

Starting bid

5. Donated by Peggy Inabinet Clay phone holder or business card
Rhythm 'n Hues item
Rhythm 'n Hues
$15

Starting bid

6. Donated by Elizabeth Schafer Includes t-shirt, markers, color poster, tote and pillow. Designed by the artist from original paintings by Liz Shafer.
Pink Passion item
Pink Passion
$20

Starting bid

7. Donated by Elizabeth Schafer Low top canvas sneakers; size 8 Stand out with these fashion staples
Boot item
Boot
$5

Starting bid

8. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Face Pitcher item
Face Pitcher
$10

Starting bid

9. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Clay Vase item
Clay Vase
$10

Starting bid

10. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Crown Jewel Desk Set item
Crown Jewel Desk Set
$10

Starting bid

11. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Cigar Box Purse item
Cigar Box Purse
$20

Starting bid

12. Donated by Craig Cumbee
Gnome Couple item
Gnome Couple
$10

Starting bid

13. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Fish Theme Cup and Saucer item
Fish Theme Cup and Saucer
$5

Starting bid

14. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Face letter holder item
Face letter holder
$5

Starting bid

15. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Bamboo holders item
Bamboo holders
$10

Starting bid

16. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Blunderbuss item
Blunderbuss
$20

Starting bid

17. Donated by the Estate of Gene Hidalgo Replica 18th Century pirate
Lamp item
Lamp
$10

Starting bid

18. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Rocking Chair Queen item
Rocking Chair Queen
$10

Starting bid

19. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Bay Rat Pack item
Bay Rat Pack
$25

Starting bid

20. Donated by The Prop Shop Be the ultimate Bay Rat in Bay St. Louis, MS
Pirate Loot Pack item
Pirate Loot Pack
$30

Starting bid

21. Donated by The Prop Shop Flag, huggies and decal
Bay St. Louis item
Bay St. Louis
$25

Starting bid

22. Donated by the Prop Shop Living the life in Bay to the fullest
Pillow item
Pillow
$35

Starting bid

23. Donated by Susan Findeisen Block print fish pattern
Pillow ` item
Pillow `
$25

Starting bid

24. Donated by Susan Findeisen Block print shrimp pattern
Fox Scarf item
Fox Scarf
$20

Starting bid

25. Donated by Carol Lindsay
Yoga Belt item
Yoga Belt
$15

Starting bid

26. Donated by James Inabinet
Serenity Grounded item
Serenity Grounded
$50

Starting bid

27. Donated by: Romi Voorhies A fine art photography, framed
BSL Express item
BSL Express
$50

Starting bid

28. Donated by: Romi Voorhies A fine art photography
Eagle with Fish item
Eagle with Fish
$35

Starting bid

29. Donated by Craig Cumbee Numbered print by Gene Murray circa 1978
Break of Dawn #1 item
Break of Dawn #1
$20

Starting bid

30. Donated by: Susan Busby Cold wax and oil paint on oil paper; 16x10
Break of Dawn #2 item
Break of Dawn #2
$20

Starting bid

31. Donated by: Susan Busby Cold wax and oil paint on oil paper; 16x10
Here come the Beingnets item
Here come the Beingnets
$35

Starting bid

32. Donated by: Kathy Fejes
Suni Flowers item
Suni Flowers
$25

Starting bid

33. Donated by Kathe Calhoun
Gouach & lowers item
Gouach & lowers
$25

Starting bid

34. Donated by Kathe Calhoun
Beautiful Mural item
Beautiful Mural
$10

Starting bid

35. Donated by Estate of Gene Hidalgo
Angel Child item
Angel Child
$250

Starting bid

36. Donated by BJ
Epipany Moments item
Epipany Moments
$300

Starting bid

37. Donated by : Sadako Lewis Acrylic / Mixed media
Necklace item
Necklace
$100

Starting bid

38. Donated by Elizabeth Veglia Necklace of Apatite, Pearls, Sapphire and Sterling Silver.
Dress: Mardi Gras Collection item
Dress: Mardi Gras Collection
$25

Starting bid

39. Donated by Carter Church
Blue Dress: Mardi Gras Collection item
Blue Dress: Mardi Gras Collection
$25

Starting bid

40. Donated by Carter Church
Regan Ceramics item
Regan Ceramics
$150

Starting bid

41. Donated by Gallery 220 from the art collection of Regan Carney
Katrina Debris item
Katrina Debris
$50

Starting bid

42. Donated by Vickie Niolet, for Collection of Janet Densmore Art made from Hurricane Katrina debri
Table for Three item
Table for Three
$25

Starting bid

43. Donated by: Marc Glasberg
Blue & Green Abstract item
Blue & Green Abstract
$25

Starting bid

44. Donated by: Carolyn Busenlener. 12"x12" acrylic and charcoal on stretched canvas.
Blue & Green Abstract #2 item
Blue & Green Abstract #2
$25

Starting bid

45. Donated by: Carolyn Busenlener. 12"x12" acrylic and charcoal on stretched canvas.
Fountain of a Thousand Wishes item
Fountain of a Thousand Wishes
$30

Starting bid

46. Donated by Marc Glasberg
Starfish item
Starfish
$40

Starting bid

47. Donated by Kathy Bensabat 6 x 6 watercolor - gallery wrapped
Starfish item
Starfish
$40

Starting bid

48. Donated by Kathy Bensabat 6 x 6 watercolor - gallery wrapped
Starfish item
Starfish
$40

Starting bid

49. Donated by Kathy Bensabat 6 x 6 watercolor- gallery wrapped
Happy Birdie item
Happy Birdie
$20

Starting bid

50. Donated by Mamie Hillery
Koi Fish #1 item
Koi Fish #1
$25

Starting bid

51. Donated by Emma Connolly Koi Fish Frenzy #1
Koi Fish
$25

Starting bid

52. Donated by Emma Connolly Koi Fish Frenzy #2
Son House item
Son House
$500

Starting bid

53. Donated by Dustin Young
Slight of Hand item
Slight of Hand
$300

Starting bid

54. Donated by Dustin Young
Joie De Vivre item
Joie De Vivre
$150

Starting bid

55. Donated by Mitchell Gaudent Inspired by his lifelong interest in culture graveyards and everyday Joie De Vivre experienced by living in NOLA.
Fish Triptych item
Fish Triptych
$25

Starting bid

56. Mely Straub Acrylic on canvas
Bird Study Maquettes item
Bird Study Maquettes
$150

Starting bid

57. Donated by Erica Larkin Gaudent Hammered and Forged Copper - 2024
And Bingo was her Name O item
And Bingo was her Name O
$35

Starting bid

58. Donated by Michelle Allee
Cute Dog item
Cute Dog
$10

Starting bid

59. Donated by Vance Adolf
Poppy item
Poppy
$25

Starting bid

60. Donated by Vicki Rosendahl
Take Me Away II item
Take Me Away II
$50

Starting bid

61. Donated by Melissa Brauen
Flying Beauty item
Flying Beauty
$100

Starting bid

62. Donated by John Finklea 16x20 oil painting on canvas with rustic wood frame
Oriental Thread Painting item
Oriental Thread Painting
$10

Starting bid

63. Donated by Pat Schultz
Roots item
Roots
$35

Starting bid

64. Donated by Brittany Heskett We all have roots in our heart
Collage item
Collage
$25

Starting bid

65. Donated by Suzanne Findelsen 12 x 12 art collage
Circuit item
Circuit
$15

Starting bid

66. Donated by Estate of Gene Hidalgo
Madam Crow item
Madam Crow
$20

Starting bid

67. Donated by Karen West Multimedia and ceramics
Beach Buggy Cyclops item
Beach Buggy Cyclops
$25

Starting bid

68. Donated by: Marc Glasberg
Acrylic and Pastel item
Acrylic and Pastel
$20

Starting bid

69. Donated by Holly Coia Acrylic and pastel painting on a board
Pelicans Fighting item
Pelicans Fighting
$150

Starting bid

70. Donated by Donald Maginnis
Egret Marshall Arts item
Egret Marshall Arts
$40

Starting bid

71. Donated by Charlie Taylor
Colors item
Colors
$25

Starting bid

72. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
The Handwritting on the wall item
The Handwritting on the wall
$150

Starting bid

73. Donated by C.J. Rosel Most prophecies aren't plain read between the lines, activate your purpose
Flamingo item
Flamingo
$20

Starting bid

74. Donated by Holly Coia
Bushel Gourd item
Bushel Gourd
$20

Starting bid

75. Donated by Holly Coia
Blue Heron on A Branch item
Blue Heron on A Branch
$25

Starting bid

Donated by Charlie Taylor Photograph on cotton rag paper
History Repeats Itself item
History Repeats Itself
$100

Starting bid

76. Donated b CJ Rosel Represents the flow and effects of generational trauma on our bloodlines, but then the black sheep is born. Acrylic, oil on canvas
The Phoenix item
The Phoenix
$100

Starting bid

77. Donated by C. J. Rosel
Blue Birds item
Blue Birds
$21

Starting bid

78. Donated by Joby Bass Photograph digitally edited
Sisyphus item
Sisyphus
$21

Starting bid

79. Donated by Joby Bass Photograph digitally edited
Ontario Street in the Rain item
Ontario Street in the Rain
$21

Starting bid

80. Donated by Joby Bass Photograph digitally edited
Reaching Hands item
Reaching Hands
$10

Starting bid

81. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Alighted Moth item
Alighted Moth
$40

Starting bid

82. Donated by Ann Weaver Silk scarf with batiked image of moths on a tree trunk
Minatare Portraits #1 item
Minatare Portraits #1
$50

Starting bid

83. Donated by Janet Densmore Gift certificate for one miniature portrait
Minature Portraits item
Minature Portraits
$50

Starting bid

84. Donated by Janet Densmore Gift certificate for one miniature portrait
Man's Bust item
Man's Bust
$10

Starting bid

85. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Pink Kitty item
Pink Kitty
$85

Starting bid

86. Donated by Vicki Rosendahl Pink glass sculpture on marble base with vintage rhinestone jewelry
Mermaid bowl item
Mermaid bowl
$10

Starting bid

87. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Sea Glass Fish item
Sea Glass Fish
$150

Starting bid

88. Donated by Vicki Rosendahl Sea glass fish on canvas
Pizza item
Pizza
$10

Starting bid

89. Donated by Uncle Joe's
Pizza item
Pizza
$10

Starting bid

90. Donated by Uncle Joe's
Pizza item
Pizza
$10

Starting bid

91. Donated by Uncle Joe's
Human item
Human
$5

Starting bid

92. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Face bowl item
Face bowl
$20

Starting bid

93. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Stone woman item
Stone woman
$20

Starting bid

94. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Arts Gift Basket item
Arts Gift Basket
$50

Starting bid

95. Donated by The Arts, Hancock County $75 Gift certificate, 4 t-shirts and tote
Magnolia Wooden turned bowl item
Magnolia Wooden turned bowl
$50

Starting bid

96. Donated by Billy Ray Sanders Magnolia Salad Bowl
Cigar Box w/Postcards item
Cigar Box w/Postcards
$10

Starting bid

97. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Private Class w/Miguel item
Private Class w/Miguel
$100

Starting bid

98. Donated by Miguel
Book Basket item
Book Basket
$35

Starting bid

99. Donated by Honey Parker Titles: V-Life, Careful-ish, Bride of Careful-ish; Daughter of Careful-ish; and Free The Pizza
Grapevine bowl item
Grapevine bowl
$15

Starting bid

100. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Clay Orb item
Clay Orb
$10

Starting bid

101. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Balloon Bowl item
Balloon Bowl
$20

Starting bid

102. Donated by Gallery 220 from the Art Collection of Regan Carney
Wine Basket item
Wine Basket
$50

Starting bid

103. Donated by Lagarde's Fine Wine and Spirit's
Canvas of Christmas item
Canvas of Christmas
$20

Starting bid

104. Donated by the Diamondhead School of Fine Arts two VIP passes
Alice Moseley Gift Basket item
Alice Moseley Gift Basket
$30

Starting bid

105. Donated by Alice Moseley Museum Book, print and coaster
Desk Set item
Desk Set
$15

Starting bid

106. Donated by BJ Hydrangea flower desk set
Photography Book item
Photography Book
$30

Starting bid

107. Donation by Donald Maginnis
Chocolate Cherry Cake item
Chocolate Cherry Cake
$20

Starting bid

108. Donated by Harvest Bay Artisan Bakery
Heron on the Beach item
Heron on the Beach
$150

Starting bid

109. Donated by Donald Maginnis
TBT $25 Certificate item
TBT $25 Certificate
$10

Starting bid

110. Donated by The Blind Tiger
Live Edge Pecan Bowl item
Live Edge Pecan Bowl
$75

Starting bid

111. Donated by Al Reisz 100+ yr old Pecan tree that was taken down by Hurricane Zeta in 2020

