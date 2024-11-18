Hosted by

The Arts, Hancock County

Foundations of the Future Continued to Dec 4th

405 Blaize Ave, Bay St Louis, MS 39520

Phone holder item
$10

Starting bid

5. Donated by Peggy Inabinet Clay phone holder or business card
Crown Jewel Desk Set item
$10

Starting bid

11. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Rocking Chair Queen item
$10

Starting bid

19. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Break of Dawn #2 item
$20

Starting bid

31. Donated by: Susan Busby Cold wax and oil paint on oil paper; 16x10
Gouach & lowers item
$25

Starting bid

34. Donated by Kathe Calhoun
Beautiful Mural item
$10

Starting bid

35. Donated by Estate of Gene Hidalgo
Angel Child item
$250

Starting bid

36. Donated by BJ
Dress: Mardi Gras Collection item
$25

Starting bid

39. Donated by Carter Church
Blue Dress: Mardi Gras Collection item
$25

Starting bid

40. Donated by Carter Church
Regan Ceramics item
$150

Starting bid

41. Donated by Gallery 220 from the art collection of Regan Carney
Table for Three item
$25

Starting bid

43. Donated by: Marc Glasberg
Fountain of a Thousand Wishes item
$30

Starting bid

46. Donated by Marc Glasberg
Starfish item
$40

Starting bid

47. Donated by Kathy Bensabat 6 x 6 watercolor - gallery wrapped
Starfish item
$40

Starting bid

48. Donated by Kathy Bensabat 6 x 6 watercolor - gallery wrapped
Son House item
$150

Starting bid

53. Donated by Dustin Young
Slight of Hand item
$150

Starting bid

54. Donated by Dustin Young
Poppy item
$25

Starting bid

60. Donated by Vicki Rosendahl
Take Me Away II item
$50

Starting bid

61. Donated by Melissa Brauen
Flying Beauty item
$100

Starting bid

62. Donated by John Finklea 16x20 oil painting on canvas with rustic wood frame
Roots item
$35

Starting bid

64. Donated by Brittany Heskett We all have roots in our heart
Circuit item
$15

Starting bid

66. Donated by Estate of Gene Hidalgo
Beach Buggy Cyclops item
$25

Starting bid

68. Donated by: Marc Glasberg
Acrylic and Pastel item
$20

Starting bid

69. Donated by Holly Coia Acrylic and pastel painting on a board
Private Class w/Miguel item
$100

Starting bid

98. Donated by Miguel
Pelicans Fighting item
$150

Starting bid

70. Donated by Donald Maginnis
Colors item
$25

Starting bid

72. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
The Handwritting on the wall item
$150

Starting bid

73. Donated by C.J. Rosel Most prophecies aren't plain read between the lines, activate your purpose
History Repeats Itself item
$100

Starting bid

76. Donated b CJ Rosel Represents the flow and effects of generational trauma on our bloodlines, but then the black sheep is born. Acrylic, oil on canvas
The Phoenix item
$100

Starting bid

77. Donated by C. J. Rosel
Man's Bust item
$10

Starting bid

85. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Sea Glass Fish item
$25

Starting bid

88. Donated by Vicki Rosendahl Sea glass fish on canvas
Grapevine bowl item
$15

Starting bid

100. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Clay Orb item
$10

Starting bid

101. Donated by the Estate of Gene Hidalgo
Canvas of Christmas item
$20

Starting bid

104. Donated by the Diamondhead School of Fine Arts two VIP passes
Desk Set item
$15

Starting bid

106. Donated by BJ Hydrangea flower desk set
Photography Book item
$30

Starting bid

107. Donation by Donald Maginnis
Face Jug item
$40

Starting bid

Donated by Estate of Gene Hidalgo
Heron on the Beach item
$100

Starting bid

109. Donated by Donald Maginnis
Face Bookends item
$35

Starting bid

Donated by Estate of Gene Hidalgo

