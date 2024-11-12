Yoga Social

Sponsorship Packages With perks to give back to your team

$500
Once Purchased we will email you your gift cards within 24-48 Hours! Redeemable for: All Yoga classes - minus the below listed classes No Beverages are Included in these class tickets Happy Hour Specials will be available to you at your discretion Any on-demand video Does not include: Botanic Gardens Denver Aquarium Baby Goats Adoptable Puppies Plants Sunflowers One Per-person - Not Vaild for Groups or plus ones! See all the classes this is good for https://www.denveryogasocial.com/donationclasses
$1,000
A month's set of weekly yoga classes at one our regular venues for up to 20 People! Once Purchased please email us at [email protected] to set up your weekly class! Choose your location below! Mondays @ Brewdog 6:30 pm Wednesdays @ Colorado Sake Co 6:30 pm Thursdays @ Catbird for Candlelit Yoga 6:30 pm Saturdays @ 14er - Noon Sundays @ Flyte Co - 10am
$2,500
Once Purchased please email us at [email protected] to set up your month of weekly classes for your team at your office!
$5,000
Once Purchased please email us at [email protected] to set up your month of weekly classes for your team at your office!
