Sponsorship Packages With perks to give back to your team
6 gift cards for a month of yoga classes for your team
$500
Once Purchased we will email you your gift cards within 24-48 Hours!
Redeemable for:
All Yoga classes - minus the below listed classes
No Beverages are Included in these class tickets
Happy Hour Specials will be available to you at your discretion
Any on-demand video
Does not include:
Botanic Gardens
Denver Aquarium
Baby Goats
Adoptable Puppies
Plants
Sunflowers
One Per-person - Not Vaild for Groups or plus ones!
See all the classes this is good for https://www.denveryogasocial.com/donationclasses
Once Purchased we will email you your gift cards within 24-48 Hours!
Redeemable for:
All Yoga classes - minus the below listed classes
No Beverages are Included in these class tickets
Happy Hour Specials will be available to you at your discretion
Any on-demand video
Does not include:
Botanic Gardens
Denver Aquarium
Baby Goats
Adoptable Puppies
Plants
Sunflowers
One Per-person - Not Vaild for Groups or plus ones!
See all the classes this is good for https://www.denveryogasocial.com/donationclasses
A weekly yoga classes at one our regular venues
$1,000
A month's set of weekly yoga classes at one our regular venues for up to 20 People!
Once Purchased please email us at [email protected] to set up your weekly class!
Choose your location below!
Mondays @ Brewdog 6:30 pm
Wednesdays @ Colorado Sake Co 6:30 pm
Thursdays @ Catbird for Candlelit Yoga 6:30 pm
Saturdays @ 14er - Noon
Sundays @ Flyte Co - 10am
A month's set of weekly yoga classes at one our regular venues for up to 20 People!
Once Purchased please email us at [email protected] to set up your weekly class!
Choose your location below!
Mondays @ Brewdog 6:30 pm
Wednesdays @ Colorado Sake Co 6:30 pm
Thursdays @ Catbird for Candlelit Yoga 6:30 pm
Saturdays @ 14er - Noon
Sundays @ Flyte Co - 10am
A month of set of weekly yoga classes at your office
$2,500
Once Purchased please email us at [email protected] to set up your month of weekly classes for your team at your office!
Once Purchased please email us at [email protected] to set up your month of weekly classes for your team at your office!
-2 month’s of set of weekly yoga classes at your office
$5,000
Once Purchased please email us at [email protected] to set up your month of weekly classes for your team at your office!
Once Purchased please email us at [email protected] to set up your month of weekly classes for your team at your office!
Add a donation for Yoga Social
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!