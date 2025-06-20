eventClosed

Four Legged Ranch Rescue Silent Auction

8142 E Southport Rd, Indianapolis, IN 46259, USA

Spaw Day
$30

Enjoy fun Spa items for you and your pup to have the ultimate “Spaw Day”! Super absorbent dog towel, pitbull slippers, dog sleep shorts, Shower Steamers, bath salt, handmade bar soap. Value: $75
Sweet Treats
$25

Everything you love to take care of the sweet tooth! Candy club Limited, edition, Disney, princess, Star Wars, Crayola, and all your old favorites. 4 LR Tshirt Value: $70
Candlelight
$35

Candle & fragrance galore! Maple cream Candle, wax warmer, essential oils, wax melts, 4LR Tshirt Value: $80
INDIANA
$30

Anything Indiana! Indiana theme napkins, bottle opener, car freshener, car coasters, towel, SWIG Indiana tumbler, earrings! All in an Indiana totebag Value: $105
Glamorous Life
$30

Everything to make you feel glamorous! Three pack of hand creams, Shower Steamers, bath, salts, new Four Legged Ranch crown T-shirt, dog windbreaker, Glass nail file, Candle, goat milk soap. Value: $95
Pool Pawty
$50

Pool floats, beach balls, SWIG Tumbler, pool toy, dog swimming kitchen towel, dog swimming pillow Value: $100
Spill The Tea
$35

Everything that pertains to when you spill the tea to your dog! My dog and I talk about you…. Candle, wine freeze glasses, dog lover pens, dog tumbler, wine bottle sock, earrings, socks, snarky wooden spoon Value: $105
Good Dog
$40

Pokémon toy, wood sign, bowties, Kong toy, Mammoth chew toy, Star chew bone, motility bars, Love and a dog tote bag, sock toy, Happiness is a pitbull T-shirt Value: $125
4LR Swag
$35

Sport your 4 LR Swag! 2 T-shirts, 2 Coozies, tote bag, zipper pouch Value: $75
Sleepy Time
$25

Pink plush dog blanket for you, a cute dog blanket for your pup & a fleece dog pjs, 4LR Tshirt 🐾🩵 Value: $70
Clean as a Whistle
$25

Clean as a whistle! Quick dry dog towel, dog shampoo, deodorizing wipes, Curry, shampoo brushes, Four Legged Ranch T-shirt Value: $50
Strolling Along
$35

XL dog coat, L dog shirt, reflective, collar, mobility bars, black leash, Four Legged Ranch T-shirt Value: $85
Movie Mutts
$25

Popcorn maker, popcorn, two movies, candy, Four Legged Ranch T-shirt Value: $50
WINE, not Whine
$35

12 X 18 wood sign, 27X 27 flour sack towel, wine socks, wine bottle sock, Wine a Rita huggy wine cup with drink mix, Wine a Rita box of drink mix Value: $85
Cocktails & Dinner
$50

2 grill your ass off seasonings, maple bacon spread, garlic dipping oil, Soberdough bread, Whiskey Business tea towel and spoon, oven mitt, bloody Mary wooden spoon, 4 noble micks, drink mix, Craft mix sampler pack, SIC beer Tumbler Value: $160
Kids Play
$50

Sticker stash book, 6 in 1 fun pack of games, charades for kids, tropical bird, dream sand, putty dinosaur, monster pen and eraser, sidewalk chalk, hello Kitty pencils, sand kit, squish ball, candy Value: $100
My Pitbull Era
$30

Taylor Swift: T-shirt, necklace, keychain, pins. It’s me, I’m the goodest boy dog shirt. Value: $70
Let’s Play
$30

Mobility bars, tough carrot, tough duck with rope, tough XL rope, tennis balls, sock toy Value: $65
Fun N Games
$25

Star Wars Monopoly, Uno, Yahtzee, Criminal Mind, Clue, Monopoly Deal Value: $55
Take Note
$25

Tired as a mother Weekly planner, dog notepads, list book, Little Miss spiral notebook, bookmark, pencil pouch, journal Value: $65
Christmas Dogs
$45

Christmas dog ornament, candy cane chews, holiday dog toys, zipper pouch, 4LR Tshirt Value: $
Let Freedom Ring
$50

We the People Tshirt, SWIG flag tumbler, American flag block, outdoor dog/flag plates & bowls, garden flag Value: $100
Distracted by Dogs
$25

Ball cap, two T-shirts, 8 inch wood sign, movie, sock toy, dog treats Value: $80
Buddy by the Sea
$30

Buddy by the Sea sweatshirt, ball cap, Gumby toy & treats Value: $65
Clean it up
$30

Large paw entry “dirt catcher” rug, bowls placemat, yard poop scoop, 4LR Tshirt Value: $75
Movie Buff
$25

Popcorn maker, popcorn, two movies, candy, Four Legged Ranch T-shirt Value: $55
Dog themed pillow covers
$15

4 cute dog themed 20 x 20 pillow covers & 4LR Tshirt Value: $50
Yes ‘Cers
$75

Pacers cap, 2 Pacers NBA Tervis tumblers, Pacers garden flag, bear & duffle bag, Indy sports Tshirt, Finals collector pin, 3 Slogan buttons, Face-cals Value: $150
The Colts
$30

Signed Colts picture, Game Day Shirt, Football leggings, Colts pottery dish, Colts ornament Value: $75
NASCAR Baby🏁
$35

2 large boxes of NASCAR ornaments, 3 smaller boxed ornaments, socks & travel bag, race Tshirt Value: $85
The Love of a Pitbull
$30

Pitbull sign, tumbler, car decal, zipper pouch, Pitbull Tshirt Value: $ 75
Three Dog Bakery Gift Cards
$25

$40 in gift cards
Conner Prairie Balloon Voyage for 4
$50

$180 value, tickets for 4 to the balloon voyage
Splash Island tickets for 4
$30

$68 value
Plant Lover
$25

Plant wood wall art, wood block, plant lover pens, Value: $60
Busy Bee
$30

Bee themed wood wall art, planter, bee dish & knife, Swedish dishcloth, 4LR Tshirt Value: $75
Leather Saddle Purse
$40

Unique leather saddle crossbody purse, leather wristband & Buffalo coin necklace , 4LR Tshirt Value: $100
Farmhouse kitchen
$30

12 X 18 wood sign, “happy day” dish with rag, napkins and holder, kitchen sink sponge and soap set Value:$65
Just a girl who loves dogs
$25

Just a girl who loves dogs ball cap, medium Java-Sok, saving bank with dog socks, two bags of bath salts, Four Legged Ranch rescue T-shirt Value: $70
“Hair of the Dog”
$45

Hair by Havenaliyah   50 % OFF Any Service LANZA styling products Spa sheets 2 shower satin shower caps Wet Brush 4 pack of hair clips Lavender Peppermint Body Scrub Value: $150

